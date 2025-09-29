Трендові сукні осені 2025: стилісти радять на них придивитися
- Восени 2025 року в моді будуть трикотажні сукні, сукні-сорочки, елегантні крої, та сукні з акцентними рукавами.
- Видання Vogue вказує на повернення принтів в горошок, готичних платтів чорного кольору, а також банти й жабо на комірах.
Восени не варто забувати про сукні, бо ця універсальна річ допоможе скласти образ на вечір чи на ділову зустріч. Потрібно лише підібрати вдалі аксесуари, взуття й верхній одяг, щоб аутфіт був готовим.
Стилісти визначили кілька модних суконь, які сміливо можна приміряти на себе вже цієї осені, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Безумовно, актуальними залишаються трикотажні сукні в різних кольорах та довжинах, але до них ще радимо додати ще кілька інших варіантів, які часто з’являються на модних дівчатах в соціальних мережах.
Які плаття в моді восени?
Сукня-сорочка
Сукня з коміром на довгий рукав та з ґудзиком, яка нагадує сорочку – повертається в гардероби модниць. Носити таке плаття можна з чоботами на підборах. Радимо звернути увагу на вироби з вовни чи бавовни. Якщо пасуватиме пояс до плаття, то його залюбки можна додати. Ідеальний дует для сукні сорочки – класичний тренч.
Модні плаття на осінь 2025 / Фото Pinterest
Елегантний крій
Жіночні сукні не перестають бути актуальними навіть в осінню пору. Красиво виглядають плаття з акцентом на талії в ніжних відтінках. Легкі тканини додають вишуканості й доречні для походу в офіс чи на побачення.
Модні плаття на осінь 2025 / Фото Pinterest
Акцентні рукави
Восени в моді будуть сукні з об’ємними, драпірованими чи скульптурними рукавами. Така деталь перетворить банальні плаття на модний сезонний акцент.
Модні плаття на осінь 2025 / Фото Pinterest
Видання Vogue зазначило, що в осінньо-зимову пору до нас повернеться принт в горошок, готичні й драматичні плаття чорного кольору наче з серіалу "Венздей", а також банти й жабо на комірах.
Яке взуття одягнути під сукні?
- Цієї осені в моді атласні туфлі, туфлі Peep-toe, взуття з екзотичною фактурою та чоботи зі зморшкуватою халявою.
- Ці моделі взуття вже набирають популярності серед модних інфлюенсерів та рекомендуються для різних стилів одягу.
