Осенью не стоит забывать о платьях, потому что эта универсальная вещь поможет составить образ на вечер или на деловую встречу. Нужно лишь подобрать удачные аксессуары, обувь и верхнюю одежду, чтобы аутфит был готов.

Стилисты определили несколько модных платьев, которые смело можно примерить на себя уже этой осенью, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Безусловно, актуальными остаются трикотажные платья в разных цветах и длинах, но к ним еще советуем добавить еще несколько других вариантов, которые часто появляются на модных девушках в социальных сетях.

Какие платья в моде осенью?

Платье-рубашка

Платье с воротником на длинный рукав и с пуговицей, которое напоминает рубашку – возвращается в гардеробы модниц. Носить такое платье можно с сапогами на каблуках. Советуем обратить внимание на изделия из шерсти или хлопка. Если подойдет пояс к платью, то его охотно можно добавить. Идеальный дуэт для платья рубашки – классический тренч.



Элегантный крой

Женственные платья не перестают быть актуальными даже в осеннюю пору. Красиво смотрятся платья с акцентом на талии в нежных оттенках. Легкие ткани добавляют изысканности и уместны для похода в офис или на свидание.



Акцентные рукава

Осенью в моде будут платья с объемными, драпированными или скульптурными рукавами. Такая деталь превратит банальные платья в модный сезонный акцент.



Издание Vogue отметило, что в осенне-зимнюю пору к нам вернется принт в горошек, готические и драматические платья черного цвета как из сериала "Венздей", а также банты и жабо на воротниках.

Какую обувь надеть под платья?