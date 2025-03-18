5 помилок, які ви робите в душі та навіть не здогадувалися про це

Більшість жінок під час приймання душу припускаються кількох помилок, про які навіть не задумуються. Догляд за тілом заслуговує особливу увагу, тому на ринку з’являється все більше продуктів, які містять активні інгредієнти, такі як кислоти, вітамін С, гіалурон, ніацинамід чи ретинол.

Косметичні бренди навіть випускають засоби, які лікують акне на тілі чи дерматит, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Та перш ніж купувати важливі засоби, варто звернути увагу на базові речі, до прикладу, приймання душу. Нижче наведемо кілька основних помилок, які варто уникати.

Дивіться також Чи треба морозити колготки, щоб вони не рвалися: відповідь здивує багатьох

Приймаєте душ занадто гарячою водою

Вмивання гарячою водою може висушити шкіру й викликати почервоніння. Те саме стосується й шкіри тіла. Дуже гаряча вода видаляє природні олії, ліпіди й кератин, які відіграють ключову роль в утриманні води в шкірі. Тіло після такого душу залишається сухим та роздратованим, а це може призвести до низки проблем.

Використовуєте сітки та губки для миття тіла

Сітки для тіла та агресивні губки створюють мікротріщини на тілі, роблячи її сприйнятливою до інфекцій та прищів. Достатньо буде лише розподілити трішки гелю на руку, а раз на тиждень можна зробити пілінг тіла, щоб видалити мертві клітини.

До речі, ми розповіли про 5 причин, чому не можна лягати спати з мокрим волоссям. Цю інформацію потрібно знати всім дівчатам, які хочуть мати здорові локони.

Недостатнє змивання маски та кондиціонера

Кожна жінка використовує маску та кондиціонер для миття волосся, однак їх потім треба ретельно змити зі шкіри, оскільки залишки можуть призвести до появи прищів та чорних цяток.

Сильне, блискуче і здорове волосся – основа будь-якого стильного образу. Доглядові продукти бренду FORTESSE забезпечують максимальний догляд, даруючи локонам міцність та природне сяйво. Дозволь собі бути у тренді в будь-який сезон разом з FORTESSE!

Миєте обличчя в душі

Для збереження тонусу шкіри обличчя, краще візьміть за звичку вмиватися холодною чи теплою водою. Вода з душу є занадто гарячою для шкіри обличчя, тож її можна пересушити.

Витираєте тіло рушником

Занадто агресивне тертя шкіри рушником є шкідливим. Потрібно ним лише промокнути шкіру та нанести зволожуючий засіб, щоб вона не була сухою. Таким чином ви збережете вологу в шкірі, а завдяки відкритим порам, продукти глибше проникнуть в шкіру.