Пуховики на зиму 2024/25: актуальні новинки, на які треба звернути увагу
У зимову пору нам не обійтися без пуховиків, оскільки в холод нам хочеться утеплитися. На допомогу нам приходять пуховики, які є не лише практичними, але й стильними та модними.
Цього сезону буде чимало цікавих варіантів пуховиків різних фасонів, пише 24 Канал з посиланням на Dejavu. У моді варіанти, які ідеально підійдуть на кожен день чи якісь виходи.
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Трендові пуховики зими
Усі представлені пуховики не втратять своєї актуальності в новому сезоні й будуть популярними ще наступних кілька років. Тепер модниці можуть обирати різні фасони, які вдало доповнять будь-які зимові образи.
На зиму є безліч цікавих варіантів верхнього одягу, втім найпопулярнішими вважаються саме пуховики. Вони містять якісний наповнювач, в яких не холодно при мінусовій температурі. Саме тому вони є настільки затребуваними.
Найголовніший плюс пуховика в тому, що він є простим – від вигляду до стилізації й догляду. Щоб зрозуміти, які ж саме пуховики придбати цього сезону – розповідаємо про найцікавіші з них.
Дута куртка пуховик
Цієї зими саме дуті куртки є хітом. У цьому сезоні в моді буде вільний покрій, тому дуті та об’ємні фасони є затребуваними серед модниць. Гармонійними будуть однотонні моделі в молочному, блакитному чи рожевому кольорі.
Актуальні пуховики на зиму / Фото Dejavu
Шкіряний пуховик
Дизайнери створюють пуховики з екошкіри. Виглядає такий верхній одяг стильно й привабливо. Найкраще обирати шоколадний, кавовий, молочний та коричневий колір. Цей пуховик добре підійде для дощової погоди, оскільки не промокне від дощу та захистить у вітряну погоду.
Стильні пуховики на зиму / Фото Dejavu
Комбінований пуховик
Цього сезону в моді з’явилися пуховики з овчиною, твідом, шкірою та замшею. Такий варіант ідеально підійде для будь-яких варіантів низу – джинсів, штанів, лосинів та взуття.
Актуальні пуховики на зиму / Фото Dejavu
Білий пуховик
Світлий колір не є практичним, але взимку білі пуховики люблять більшість модниць. Якщо у вас є базовий пуховик чорного кольору, тоді обов’язково варто додати в гардероб саме білу куртку, яка виглядає стильно й лаконічно.
Модні пуховики на зиму / Фото Dejavu
Лакований пуховик
Доволі стильним цього сезону є лакований пуховик. Найпопулярнішим кольором є чорний, синій чи бордовий. Виглядають такі куртки неймовірно ефектно, тож радимо саме на них звернути свою увагу.