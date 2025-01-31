Ці аксесуари знищать будь-який образ: перелік речей, яких варто уникати
- Декоративні ремені та принти з логотипами можуть зіпсувати образ.
- Принтовані сумки та окуляри варто підбирати ретельно, щоб вони гармонійно вписувались у загальний образ.
Аксесуари можуть перетворити звичайний образ на справжній витвір мистецтва. Однак, так само, додавши невдалі деталі ви з великою ймовірністю "зруйнуєте" лук.
Безумовно, ви можете носити усе, що завгодно і це виключно справа вашого смаку. Проте є речі, які важко поєднати з чимось і загалом вони непрактичні і нестильні, таких краще уникати, пише 24 Канал з посиланням на Hainichakiyo.
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Від яких речей потрібно відмовитись, аби бути стильним
- Прозорі туфлі
Це взуття спричинило справжній вибух у світі моди. Але ця річ, об'єктивно незручна і до того ж складна у стилізації.
Які туфлі не варто купувати у 2025 / Фото Pinterest
Якщо ви створюєте образ на щодень, краще обрати класичну модель у нейтральних кольорах. Варіант з прозорим взуттям більше підійде для якогось особливого випадку.
- Декоративні ремені
Йдеться про ремені, що не виконують їхню функцію. Тобто, такий аксесуар є виключно декоративним елементом.
Найкраще в такому випадку підібрати функціональний стильний ремінь, що не тільки привабливо виглядатиме, а ще й підкреслить принади вашої фігури.
- Речі з великими лого
Так звана "логоманія" заполонила світ моди декілька років тому. Проте, в реальності, принти, що по факту є лого бренду можуть дуже "дешевити" образ. Зокрема, через велику кількість підробок.
Чому не варто купувати принтовані футболки / Фото Pinterest
Зверніть увагу! Великі зображення на речах можуть бути програшним варіантом через якість. Погано нанесений принт почне стиратися уже після першого прання. Набагато стійкішими є вишиті декоративні елементи.
- Принтовані сумки
Сумка – це важлива і акцентна частина образу. Вона може як підкреслити унікальність вашого стилю, так і спотворити його.
Принтовані сумки важко поєднувати з іншими частинами образу. Саме тому, якщо ви не впевнені, що зможете гармонійно вплести її у лук, краще обрати нейтральний варіант.
- Неправильно підібрані окуляри
Оправ для окулярів зараз маса. Ринок переповнений різноманітними моделями. Обирати собі окуляри потрібно не за брендом чи трендовістю, це той аксесуар, який в першу чергу має підходити під ваш тип обличчя.
Чому не варто купувати окуляри онлайн / Фото Pexels
Найкраще обирати окуляри не онлайн. Варто приміряти їх, оскільки це важлива і функціональна частина образу. Пам'ятайте, що окуляри мають бути якісні, адже це здоров'я ваших очей.