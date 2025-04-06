Модельєр руйнував стереотипи та формував своє бачення елегантності, пише 24 Канал. Те, що для нас зараз є базою й класикою раніше було сміливим експериментом кутюр’є. Розповідаємо про кілька речей, які увійшли в моду завдяки Сен-Лорану.

Читайте також Топ 2025 року: трендові шорти, які завоюють серця модниць

Тренч

Тренч на початку ХХ століття придумав британець Томас Берберрі на замовлення військових. Після завершення Першої світової війни вони вдома почали продовжувати носити тренчі в повсякденному житті. А от саме Ів Сен-Лоран адаптував тренч до жіночого гардероба. Сучасний лакований тренч також з’явився завдяки дизайнеру.

Смокінг

Класичний чоловічий смокінг Ів Сен-Лоран трансформував для жінок. Дизайнер створив такий жакет, щоб жінкам у ньому було зручно, тому такі костюми наразі вважаються класикою навіть в жіночому гардеробі.



Ів Сен-Лоран створив жіночий смокінг / Фото Getty Images

Прозора блуза

Наразі прозоре вбрання трішки покинуло пік своєї популярності, однак раніше будь-які прозорі фактури були небаченими та вважалися викликом суспільної моралі. І коли у 1960-х роках сексуальна революція понизилася, Ів Сен-Лоран представив всім прозорі блузи. З того часу такі блузи стали фірмовою рисою модного бренду.

Раніше ми вже розповідали про революційні зміни в моді від французької модельєрки Коко Шанель. Більше прочитати можете в нашому матеріалі.