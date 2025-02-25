Ідеальний шлейф може стати вашим стилістичним підписом, запам'ятатися, а інколи навіть створювати асоціації з вашою особистістю чи певним моментом життя, пише 24 Канал.

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Від чого залежить шлейф парфумів

Шлейф парфумів залежить від декількох факторів:

Композиція аромату. Деякі парфуми, через наявність певних інгредієнтів, мають властивість розповсюджувати запах на більшу відстань.

Деякі парфуми, через наявність певних інгредієнтів, мають властивість розповсюджувати запах на більшу відстань. Інтенсивність. Чим вища концентрація парфумів, тим більший шлейф.

Чим вища концентрація парфумів, тим більший шлейф. Тип шкіри. У людей з сухою шкірою аромат може швидше зникати.

Які парфуми зі шлейфом варто обрати

Yves Saint Laurent Opium

Opium – це класичний східний аромат, який встиг полюбитися багатьом. Солодкі східні ноти цього парфуму підкорюють з перших хвилин.



Які шлейфові парфуми варто придбати / Фото Pinterest

Цей аромат ідеально підійде впевненим у собі жінкам, які не бояться виділятися. Opium, буквально, пахне спокусою і розкішшю.

Верхні ноти: мандарин, бергамот, конвалія.

мандарин, бергамот, конвалія. Середні ноти: мірра, жасмин.

мірра, жасмин. Базові ноти: опопонакс, амбра, пачулі, ваніль.

Guerlain Shalimar

Shalimar – аромат, що став символом розкоші та елегантності. Він залишається актуальним і через десятиліття.



Які парфуми обожнюють чоловіки / Фото Pinterest

Ці парфуми мають розкішний і водночас інтимний аромат, який прекрасно підходить для вечірніх виходів.

Верхні ноти: мандарин, бергамот, кедр, лимон.

мандарин, бергамот, кедр, лимон. Середні ноти: ірис, пачулі, ветивер, жасмин, троянда.

ірис, пачулі, ветивер, жасмин, троянда. Базові ноти: опопонакс, ваніль, ладан, шкіра, сандал, цивета, боби тонка, мускус.

Kilian Good Girl Gone Bad

Good Girl Gone Bad – це один з найбільш яскравих і чуттєвих парфумів від бренду Kilian. Цей аромат підійде жінкам, що не бояться заявити про себе.



Варіанти стійких парфумів/ Фото Pinterest