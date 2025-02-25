Ідеальний шлейф може стати вашим стилістичним підписом, запам'ятатися, а інколи навіть створювати асоціації з вашою особистістю чи певним моментом життя, пише 24 Канал.

Читайте також Домашній одяг: як виглядати водночас гарно і комфортно

Від чого залежить шлейф парфумів

Шлейф парфумів залежить від декількох факторів:

  • Композиція аромату. Деякі парфуми, через наявність певних інгредієнтів, мають властивість розповсюджувати запах на більшу відстань.
  • Інтенсивність. Чим вища концентрація парфумів, тим більший шлейф.
  • Тип шкіри. У людей з сухою шкірою аромат може швидше зникати.

Які парфуми зі шлейфом варто обрати

Yves Saint Laurent Opium

Opium – це класичний східний аромат, який встиг полюбитися багатьом. Солодкі східні ноти цього парфуму підкорюють з перших хвилин.


Які шлейфові парфуми варто придбати / Фото Pinterest

Цей аромат ідеально підійде впевненим у собі жінкам, які не бояться виділятися. Opium, буквально, пахне спокусою і розкішшю.

  • Верхні ноти: мандарин, бергамот, конвалія.
  • Середні ноти: мірра, жасмин.
  • Базові ноти: опопонакс, амбра, пачулі, ваніль.

Guerlain Shalimar

Shalimar – аромат, що став символом розкоші та елегантності. Він залишається актуальним і через десятиліття.


Які парфуми обожнюють чоловіки / Фото Pinterest

Ці парфуми мають розкішний і водночас інтимний аромат, який прекрасно підходить для вечірніх виходів.

  • Верхні ноти: мандарин, бергамот, кедр, лимон.
  • Середні ноти: ірис, пачулі, ветивер, жасмин, троянда.
  • Базові ноти: опопонакс, ваніль, ладан, шкіра, сандал, цивета, боби тонка, мускус.

Kilian Good Girl Gone Bad

Good Girl Gone Bad – це один з найбільш яскравих і чуттєвих парфумів від бренду Kilian. Цей аромат підійде жінкам, що не бояться заявити про себе.


Варіанти стійких парфумів/ Фото Pinterest

  • Верхні ноти: мандарин, бергамот, кориця, персик, неролі, османтус.
  • Середні ноти: жасмин, троянда, нарцис, тубероза.
  • Базові ноти: амбра, кедр, сандал, ветивер, пачулі.