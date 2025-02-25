Идеальный шлейф может стать вашей стилистической подписью, запомниться, а иногда даже создавать ассоциации с вашей личностью или определенным моментом жизни, пишет 24 Канал.
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От чего зависит шлейф духов
Шлейф парфюма зависит от нескольких факторов:
- Композиция аромата. Некоторые духи, из-за наличия определенных ингредиентов, имеют свойство распространять запах на большее расстояние.
- Интенсивность. Чем выше концентрация духов, тем больше шлейф.
- Тип кожи. У людей с сухой кожей аромат может быстрее исчезать.
Какие духи со шлейфом стоит выбрать
Yves Saint Laurent Opium
Opium – это классический восточный аромат, который успел полюбиться многим. Сладкие восточные ноты этого парфюма покоряют с первых минут.
Какие шлейфовые духи стоит приобрести / Фото Pinterest
Этот аромат идеально подойдет уверенным в себе женщинам, которые не боятся выделяться. Opium буквально пахнет соблазном и роскошью.
- Верхние ноты: мандарин, бергамот, ландыш.
- Средние ноты: мирра, жасмин.
- Базовые ноты: опопонакс, амбра, пачули, ваниль.
Guerlain Shalimar
Shalimar – аромат, ставший символом роскоши и элегантности. Он остается актуальным и спустя десятилетия.
Какие духи обожают мужчины / Фото Pinterest
Эти духи имеют роскошный и одновременно интимный аромат, который прекрасно подходит для вечерних выходов.
- Верхние ноты: мандарин, бергамот, кедр, лимон.
- Средние ноты: ирис, пачули, ветивер, жасмин, роза.
- Базовые ноты: опопонакс, ваниль, ладан, кожа, сандал, циветта, бобы тонка, мускус.
Kilian Good Girl Gone Bad
Good Girl Gone Bad – это один из самых ярких и чувственных парфюмов от бренда Kilian. Этот аромат подойдет женщинам, не боящимся заявить о себе.
Варианты стойких духов/ Фото Pinterest
- Верхние ноты: мандарин, бергамот, корица, персик, нероли, османтус.
- Средние ноты: жасмин, роза, нарцисс, тубероза.
- Базовые ноты: амбра, кедр, сандал, ветивер, пачули.