Идеальный шлейф может стать вашей стилистической подписью, запомниться, а иногда даже создавать ассоциации с вашей личностью или определенным моментом жизни, пишет 24 Канал.

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От чего зависит шлейф духов

Шлейф парфюма зависит от нескольких факторов:

Композиция аромата. Некоторые духи, из-за наличия определенных ингредиентов, имеют свойство распространять запах на большее расстояние.

Некоторые духи, из-за наличия определенных ингредиентов, имеют свойство распространять запах на большее расстояние. Интенсивность. Чем выше концентрация духов, тем больше шлейф.

Чем выше концентрация духов, тем больше шлейф. Тип кожи. У людей с сухой кожей аромат может быстрее исчезать.

Какие духи со шлейфом стоит выбрать

Yves Saint Laurent Opium

Opium – это классический восточный аромат, который успел полюбиться многим. Сладкие восточные ноты этого парфюма покоряют с первых минут.



Какие шлейфовые духи стоит приобрести / Фото Pinterest

Этот аромат идеально подойдет уверенным в себе женщинам, которые не боятся выделяться. Opium буквально пахнет соблазном и роскошью.

Верхние ноты: мандарин, бергамот, ландыш.

мандарин, бергамот, ландыш. Средние ноты: мирра, жасмин.

мирра, жасмин. Базовые ноты: опопонакс, амбра, пачули, ваниль.

Guerlain Shalimar

Shalimar – аромат, ставший символом роскоши и элегантности. Он остается актуальным и спустя десятилетия.



Какие духи обожают мужчины / Фото Pinterest

Эти духи имеют роскошный и одновременно интимный аромат, который прекрасно подходит для вечерних выходов.

Верхние ноты: мандарин, бергамот, кедр, лимон.

мандарин, бергамот, кедр, лимон. Средние ноты: ирис, пачули, ветивер, жасмин, роза.

ирис, пачули, ветивер, жасмин, роза. Базовые ноты: опопонакс, ваниль, ладан, кожа, сандал, циветта, бобы тонка, мускус.

Kilian Good Girl Gone Bad

Good Girl Gone Bad – это один из самых ярких и чувственных парфюмов от бренда Kilian. Этот аромат подойдет женщинам, не боящимся заявить о себе.



Варианты стойких духов/ Фото Pinterest