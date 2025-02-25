Найкращі шлейфові парфуми: ці аромати неможливо забути
- Парфуми зі шлейфом залишають незабутнє враження.
- Популярні парфуми зі шлейфом: Yves Saint Laurent Opium, Guerlain Shalimar, Kilian Good Girl Gone Bad.
Шлейф парфумів – це невидимий супутник, який може залишити незабутнє враження. Важливо правильно підібрати аромат, що підкреслюватиме вашу індивідуальність.
Ідеальний шлейф може стати вашим стилістичним підписом, запам'ятатися, а інколи навіть створювати асоціації з вашою особистістю чи певним моментом життя, пише 24 Канал.
Читайте також Домашній одяг: як виглядати водночас гарно і комфортно
Від чого залежить шлейф парфумів
Шлейф парфумів залежить від декількох факторів:
- Композиція аромату. Деякі парфуми, через наявність певних інгредієнтів, мають властивість розповсюджувати запах на більшу відстань.
- Інтенсивність. Чим вища концентрація парфумів, тим більший шлейф.
- Тип шкіри. У людей з сухою шкірою аромат може швидше зникати.
Які парфуми зі шлейфом варто обрати
Yves Saint Laurent Opium
Opium – це класичний східний аромат, який встиг полюбитися багатьом. Солодкі східні ноти цього парфуму підкорюють з перших хвилин.
Які шлейфові парфуми варто придбати / Фото Pinterest
Цей аромат ідеально підійде впевненим у собі жінкам, які не бояться виділятися. Opium, буквально, пахне спокусою і розкішшю.
- Верхні ноти: мандарин, бергамот, конвалія.
- Середні ноти: мірра, жасмин.
- Базові ноти: опопонакс, амбра, пачулі, ваніль.
Guerlain Shalimar
Shalimar – аромат, що став символом розкоші та елегантності. Він залишається актуальним і через десятиліття.
Які парфуми обожнюють чоловіки / Фото Pinterest
Ці парфуми мають розкішний і водночас інтимний аромат, який прекрасно підходить для вечірніх виходів.
- Верхні ноти: мандарин, бергамот, кедр, лимон.
- Середні ноти: ірис, пачулі, ветивер, жасмин, троянда.
- Базові ноти: опопонакс, ваніль, ладан, шкіра, сандал, цивета, боби тонка, мускус.
Kilian Good Girl Gone Bad
Good Girl Gone Bad – це один з найбільш яскравих і чуттєвих парфумів від бренду Kilian. Цей аромат підійде жінкам, що не бояться заявити про себе.
Варіанти стійких парфумів/ Фото Pinterest
- Верхні ноти: мандарин, бергамот, кориця, персик, неролі, османтус.
- Середні ноти: жасмин, троянда, нарцис, тубероза.
- Базові ноти: амбра, кедр, сандал, ветивер, пачулі.