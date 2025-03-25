Штани палаццо з 1970-х років повертаються в моду: вони стануть хітом сезону

Вже цього сезону в моду повертаються штани-палаццо, які були актуальними ще у 1970-х роках. М’який крій та широкі штанини роблять їх ідеальним вибором для теплих днів. Через десятиліття мода знову повертається на досить широкі штани палаццо.

Штани чудово впишуться в повсякденний стиль й добре пасуватимуть до різних ситуацій, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Мода з минулого знову стане актуальною в досить простий та красивий спосіб.

Дивіться також Який одяг купити навесні: 5 найкращих речей з базового гардероба

Палаццо із завищеною талією + блуза

Штани мають високу посадку, легку тканину й чудово стилізуються з блузами та взуттям на підборах. Поєднання штанів та блузи має жіночний та витончений образ.



Красиві штани палаццо 2025 року / Фото Vogue

Лляні палаццо + сорочка

У центрі уваги у весняну пору опиняються натуральні тканини. Дуже красиво виглядає поєднання світлих штанів зі світлою сорочкою, а в парі із сандалями ці речі створять комфортний та легкий образ для спекотного дня.



Стильні штани палаццо 2025 року / Фото Vogue

Джинсові палаццо + взуття на підборах

Монохромний денімовий образ знову в моді, тому радимо джинсові палаццо поєднувати з сорочкою того ж матеріалу та взуттям на підборах. Такий варіант підійде для денної чи вечірньої прогулянки.



Красиві штани палаццо 2025 року / Фото Vogue

Вільні штани палаццо є чудовим варіантом для прогулянок, а носити їх можна з будь-яким верхом чи взуттям. На модній арені такі штани не є новинкою, тому їх можна буде досить легко запровадити у свій гардероб. Завдяки таким штанам можна створити розкішний аутфіт з мінімальною кількістю зусиль.

До речі. Поєднувати штани палаццо можна з тренчами. У нашому матеріалі ми розповіли про найпопулярніші фасони та кольори.

Широкі штани чудово підходять не лише для ділових чи офісних образів, але й для красивих міських стилізацій. Поєднуйте такі штані зі всім – лонгслівами, сорочками, жакетами, майками, топами тощо. Щоб виглядати доволі стильно й модно – обирайте штанину до землі, яка візуально витягне ваш силует і зробить стрункішою.