Чорні шкіряні штани – головна покупка листопада: їх вже носять всі модниці

У світ моди входять трендові шкіряні штани, які стануть вигідною альтернативою джинсам. Вони поєднують у собі комфорт, актуальність та стиль, тож радимо звернути на них увагу.

Шкіряні штани стануть не просто трендом, а справжнім модним висловленням, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вони вільні й мають ностільгічний відтінок нульових років, тож здатні на зимову пору впевнено витіснити денім.

З чим носити шкіряні штани?

Провідні бренди представили колекції з фасоном кльош у бордовому, шоколадному чи димчасто-сірому відтінку. Шкіряні штани – це універсальний вибір на кожен день чи вечір.



Модні штани на зимовий сезон / Фото Pinterest

Шкіряні штани – це фон, який добре поєднується з м’якими фактурами. Носіть зі штанами об’ємний светр чи кашеміровий кардиган. Для денного образу підійде картата сорочка й кросівки, а для вечірнього – лонгслів з гостроносими чоботами.



Модні штани на зимовий сезон / Фото Pinterest

Чорна шкіра завжди залишатиметься в моді, втім замість неї можна спробувати винний, карамельний відтінок чи хакі, які створюють багатий вигляд. Стилісти кажуть, що шкіра – це той матеріал, який добре зберігає форму й виглядає доглянуто навіть у холодну пору.



Модні штани на зимовий сезон / Фото Pinterest

Штани зі шкіри – це вже давно не про екстравагантність, а про доречну річ в щоденному гардеробі. Їхня універсальність полягає в тому, що носити штани можна в офіс чи одягати на вечірку.

Чорні штани можна поєднувати зі шкіряною курткою для стильного вигляду, додаючи яскраві елементи, щоб уникнути монотонності, пише In Style. Модні пальта приглушених тонів, короткі шуби зі штучного хутра та светри поло добре комбінуються з чорними штанами, створюючи різноманітні стильні образи.

