Черные кожаные брюки – главная покупка ноября: их уже носят все модницы

В мир моды входят трендовые кожаные брюки, которые станут выгодной альтернативой джинсам. Они сочетают в себе комфорт, актуальность и стиль, поэтому советуем обратить на них внимание.

Кожаные брюки станут не просто трендом, а настоящим модным высказыванием, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Они свободные и имеют ностильгический оттенок нулевых годов, поэтому способны на зимнюю пору уверенно вытеснить деним.

С чем носить кожаные брюки?

Ведущие бренды представили коллекции с фасоном клеш в бордовом, шоколадном или дымчато-сером оттенке. Кожаные брюки – это универсальный выбор на каждый день или вечер.



Модные брюки на зимний сезон / Фото Pinterest

Кожаные брюки – это фон, который хорошо сочетается с мягкими фактурами. Носите с брюками объемный свитер или кашемировый кардиган. Для дневного образа подойдет клетчатая рубашка и кроссовки, а для вечернего – лонгслив с остроносыми сапогами.



Модные брюки на зимний сезон / Фото Pinterest

Черная кожа всегда будет оставаться в моде, впрочем вместо нее можно попробовать винный, карамельный оттенок или хаки, которые создают богатый вид. Стилисты говорят, что кожа – это тот материал, который хорошо сохраняет форму и выглядит ухоженно даже в холодное время.



Модные брюки на зимний сезон / Фото Pinterest

Брюки из кожи – это уже давно не об экстравагантности, а об уместной вещи в ежедневном гардеробе. Их универсальность заключается в том, что носить брюки можно в офис или надевать на вечеринку.

Черные брюки можно сочетать с кожаной курткой для стильного вида, добавляя яркие элементы, чтобы избежать монотонности, пишет In Style. Модные пальто приглушенных тонов, короткие шубы из искусственного меха и свитера поло хорошо комбинируются с черными брюками, создавая разнообразные стильные образы.

