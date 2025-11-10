Кожаные брюки станут не просто трендом, а настоящим модным высказыванием, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Они свободные и имеют ностильгический оттенок нулевых годов, поэтому способны на зимнюю пору уверенно вытеснить деним.
С чем носить кожаные брюки?
Ведущие бренды представили коллекции с фасоном клеш в бордовом, шоколадном или дымчато-сером оттенке. Кожаные брюки – это универсальный выбор на каждый день или вечер.
Модные брюки на зимний сезон / Фото Pinterest
Кожаные брюки – это фон, который хорошо сочетается с мягкими фактурами. Носите с брюками объемный свитер или кашемировый кардиган. Для дневного образа подойдет клетчатая рубашка и кроссовки, а для вечернего – лонгслив с остроносыми сапогами.
Модные брюки на зимний сезон / Фото Pinterest
Черная кожа всегда будет оставаться в моде, впрочем вместо нее можно попробовать винный, карамельный оттенок или хаки, которые создают богатый вид. Стилисты говорят, что кожа – это тот материал, который хорошо сохраняет форму и выглядит ухоженно даже в холодное время.
Модные брюки на зимний сезон / Фото Pinterest
Брюки из кожи – это уже давно не об экстравагантности, а об уместной вещи в ежедневном гардеробе. Их универсальность заключается в том, что носить брюки можно в офис или надевать на вечеринку.
Черные брюки можно сочетать с кожаной курткой для стильного вида, добавляя яркие элементы, чтобы избежать монотонности, пишет In Style. Модные пальто приглушенных тонов, короткие шубы из искусственного меха и свитера поло хорошо комбинируются с черными брюками, создавая разнообразные стильные образы.
Какого цвета модные джинсы осенью?
В последнее время популярности набирают коричневые джинсы. Их носят многие модницы, сочетая с коричневой курткой, сапогами и сумкой из замши.
Коричневые джинсы хорошо сочетаются с различными стилями одежды и обувью, поэтому возможностей для стилизации есть множество.