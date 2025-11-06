На модном пьедестале этого сезона оказалась атласная рубашка, которая сочетает в себе деликатность и минимализм, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Атлас переживает настоящее возвращение в моду – это доказали все возможные бренды, которые добавили эту ткань в свои коллекции.

Как выглядят модные атласные рубашки?

В тренде – нежные пастельные оттенки, которые идеально подходят к осенним образам. Чтобы воссоздать образ из 2000-х можно совместить рубашку с джинсами клеш. Для современной стилизации подойдут кожаные брюки или мешковатые джинсы.

Атласная рубашка удачно сочетается с классическим костюмом, а также юбкой миди. Новую трендовую блузу активно носит шведская модель Эльза Хоск в голубом и розовом цвете, а Хейли Бибер даже недавно в Нью-Йорке вышла в свет в винтажной рубашке бирюзового оттенка авторства Тома Форда.

Для тех, кто хочет сосредоточиться на глубоких цветах, стоит обратить внимание на коричневый, черный или оливковый цвет.

Издание In Journal также пишет, что этой осенью в моде белые рубашки, рубашки в полоску, клетчатый принт и джинсовая рубашка. Сочетание белой рубашки с галстуком стало трендом этого сезона, добавляя образу стильности. А вот стилизация джинсовой рубашки с мешковатыми джинсами в паре с пальто имеет непревзойденный вид.

Какие еще вещи в тренде?