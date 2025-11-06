На модному п’єдисталі цього сезону опинилася атласна сорочка, яка поєднує в собі делікатність та мінімалізм, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Атлас переживає справжнє повернення в моду – це довели всі можливі бренди, які додали цю тканину до своїх колекцій.

Як виглядають модні атласні сорочки?

У тренді – ніжні пастельні відтінки, які ідеально пасують до осінніх образів. Щоб відтворити образ з 2000-х можна поєднати сорочку з джинсами кльош. Для сучасної стилізації підійдуть шкіряні штани чи мішкуваті джинси.

Атласна сорочка вдало поєднується з класичним костюмом, а також спідницею міді. Нову трендову блузу активно носить шведська модель Ельза Госк в блакитному та рожевому кольорі, а Гейлі Бібер навіть нещодавно у Нью-Йорку вийшла у світ у вінтажній сорочці бірюзового відтінку авторства Тома Форда.

Для тих, хто хоче зосередитися на глибоких кольорах, варто звернути увагу на коричневий, чорний чи оливковий колір.

Видання In Journal також пише, що цієї осені в моді білі сорочки, сорочки в смужку, картатий принт та джинсова сорочка. Поєднання білої сорочки з краваткою стало трендом цього сезону, додаючи образу стильності. А от стилізація джинсової сорочки з мішкуватими джинсами в парі з пальтом має неперевершений вигляд.

