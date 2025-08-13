Хто не встиг оновити образ влітку, має всі шанси покращити вигляд в осінню пору. Якщо на теплі дні дівчата обирають щось легке та просте, то вже восени змінюються кольори волосся та форма стрижок.

Восени у моді залишаться практичні та природні варіанти зачісок, які не потребуватимуть постійного оновлення, пише 24 Канал з посиланням на Beauty Crew.

Які стрижки будуть в моді восени?

Перукарі кажуть, що восени в моді будуть стрижки, які не будуть вимагати складного догляду та добре вкладатимуться чи то в повсякденну, чи святкову зачіску.

За визначенням експертів, у новому сезоні актуальними будуть 3 зачіски, на які вже треба звернути увагу.

Стрижка Клаудії Шиффер з 90-х років

Така зачіска стане справжнім фаворитом осені. Стрижка підійде всім жінкам, яким подобається вайб 90-х років. Вінтажна зачіска гарно поєднується з довгими чи середніми локонами й підкреслює форму обличчя.

Мікробоб

Жінкам, які хочуть з нової пори радикальних змін – найкраще підійде мікробоб. Стрижку можна легко укладати чи підкручувати кінчики для створення текстури. Мікробоб добре виглядає на темному волоссі.

Довгі шари

Цієї осені в моді довгі шари волосся. М’яке нашарування можна адаптувати до типу обличчя й довжини волосся. Стрижка підійде всім, хто не хоче прощатися з довжиною, але хоче освіжити свій образ.

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.