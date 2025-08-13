Трендовые стрижки осени: прически неописуемой красоты
- Трендовые осенние прически включают стрижку Клаудии Шиффер из 90-х, микробоб и длинные слои.
- Рекомендуется избегать темных оттенков волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины.
Кто не успел обновить образ летом, имеет все шансы улучшить вид в осеннюю пору. Если на теплые дни девушки выбирают что-то легкое и простое, то уже осенью меняются цвета волос и форма стрижек.
Осенью в моде останутся практичные и естественные варианты причесок, которые не потребуют постоянного обновления, пишет 24 Канал со ссылкой на Beauty Crew.
Читайте также Омолаживающие стрижки для женщин после 50 лет: подойдут гарантированно
Какие стрижки будут в моде осенью?
Парикмахеры говорят, что осенью в моде будут стрижки, которые не будут требовать сложного ухода и хорошо укладываться или в повседневную, или праздничную прическу.
По определению экспертов, в новом сезоне актуальными будут 3 прически, на которые уже надо обратить внимание.
Стрижка Клаудии Шиффер из 90-х годов
Такая прическа станет настоящим фаворитом осени. Стрижка подойдет всем женщинам, которым нравится вайб 90-х годов. Винтажная прическа хорошо сочетается с длинными или средними локонами и подчеркивает форму лица.
Микробоб
Женщинам, которые хотят с новой поры радикальных изменений – лучше всего подойдет микробоб. Стрижку можно легко укладывать или подкручивать кончики для создания текстуры. Микробоб хорошо смотрится на темных волосах.
Длинные слои
Этой осенью в моде длинные слои волос. Мягкое наслоение можно адаптировать к типу лица и длине волос. Стрижка подойдет всем, кто не хочет прощаться с длиной, но хочет освежить свой образ.
К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.
Частые вопросы
Какие прически будут популярными осенью?
Осенью популярными будут практичные и естественные прически, не требующие постоянного обновления, а также такие, которые легко укладывать для повседневного или праздничного вида.
Какие конкретные стрижки рекомендуют парикмахеры на осень?
Эксперты рекомендуют три стрижки на осень: стрижка Клаудии Шиффер из 90-х годов, микробоб и длинные слои.
Какие рекомендации по цвету волос для женщин после 40 лет?
Рекомендуется избегать очень темных оттенков, поскольку они подчеркивают морщины, зато светлые оттенки омолаживают.