Кто не успел обновить образ летом, имеет все шансы улучшить вид в осеннюю пору. Если на теплые дни девушки выбирают что-то легкое и простое, то уже осенью меняются цвета волос и форма стрижек.

Осенью в моде останутся практичные и естественные варианты причесок, которые не потребуют постоянного обновления, пишет 24 Канал со ссылкой на Beauty Crew.

Читайте также Омолаживающие стрижки для женщин после 50 лет: подойдут гарантированно

Какие стрижки будут в моде осенью?

Парикмахеры говорят, что осенью в моде будут стрижки, которые не будут требовать сложного ухода и хорошо укладываться или в повседневную, или праздничную прическу.

По определению экспертов, в новом сезоне актуальными будут 3 прически, на которые уже надо обратить внимание.

Стрижка Клаудии Шиффер из 90-х годов

Такая прическа станет настоящим фаворитом осени. Стрижка подойдет всем женщинам, которым нравится вайб 90-х годов. Винтажная прическа хорошо сочетается с длинными или средними локонами и подчеркивает форму лица.

Микробоб

Женщинам, которые хотят с новой поры радикальных изменений – лучше всего подойдет микробоб. Стрижку можно легко укладывать или подкручивать кончики для создания текстуры. Микробоб хорошо смотрится на темных волосах.

Длинные слои

Этой осенью в моде длинные слои волос. Мягкое наслоение можно адаптировать к типу лица и длине волос. Стрижка подойдет всем, кто не хочет прощаться с длиной, но хочет освежить свой образ.

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.