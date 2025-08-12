Осень – прекрасная пора для создания новой стрижки, пишет 24 Канал. Особенно новая стрижка подойдет для всех, кто устал от предыдущего внешнего вида и имеет желание подстричься так, чтобы подчеркнуть черты лица и скрыть возрастные изменения.

Как подстричься после 50 лет?

Мягкая пикси

Эта стрижка не имеет слишком резких линий, поэтому благодаря мягким контурам выглядит женственно и опрятно. Парикмахеры советуют прическу всем женщинам, которые хотят подчеркнуть глаза и скулы. Мягкая пикси идеально подходит для 50-летних, потому что смягчает черты лица.



Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Многослойный боб

Слои создают прикорневой объем и добавляют волосам подвижности. Лучше всего такую прическу делать женщинам с тонкими и ослабленными волосами, которым нужно сделать волосы визуально гуще. Стрижка хорошо маскирует возрастные изменения, поэтому прекрасно подходит для 50-летних женщин.



Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

Каре

Прическа каре подходит почти всем 50-летним женщинам и всегда имеет ухоженный вид. Стилисты стрижку советуют всем, кто боится слишком коротко стричься. Передние удлиненные пряди удачно вытягивают лицо, а челка может даже придать омолаживающий эффект.



Омолаживающие стрижки для 50-летних женщин / Фото Pinterest

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.