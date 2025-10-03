5 модних светрів, які потрібні кожній дівчині восени
З настанням справжньої осінньої погоди нам не обійтися без головного елемента образу – светра. Якщо ви вже почали шукати, яку ж річ додати до гардероба, то пропонуємо звернути увагу на 5 модних одиниць, які вважаються популярними цього сезону.
Светр відповідає за тепло й комфорт, однак естетична складова відіграє дуже важливу роль, тож модниці шукають для себе такі варіанти, які допоможуть вдало доповнити будь-який низ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
Який светр придбати на осінь?
Коричневий светр
Відтінки коричневого стали дуже популярними цієї осені, тому светр в шоколадному кольорі – це вдалий вибір. Така річ має однаковий вигляд для офісних чи буденних образів. Светр коричневого кольору легко поєднується з будь-якими речима.
Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest
Светр з коміром поло
Такий светр стане найстильнішим вибором на осінь. Стилісти радять обирати нейтральний відтінок – сірий чи темно-синій. Поло гарно поєднується з джинсами, спідницями чи штанами.
Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest
Светр у ромби
Впізнаваний візерунок естетики преппі знову повернувся в моду. Светр чудово підходить для роботи чи повсякденних образів.
Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest
Кардиган
Впродовж кількох сезонів кардиган не виходить з моди. Його можна носити під футболку чи лонгслів. Красиво образи виглядають в поєднанні кардигана й джинсів з чоботами на підборах.
Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest
Светр з коміром-шарфом
Цей светр став новинкою осені. Родзинкою став комір у вигляді шарфа. Такий модний акцент додає особливості навіть базовому вбранню.
Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest
Які ще светри в моді цього сезону?
Цього року в моді будуть светри з високим горлом, розповів Андре Тан у своєму інстаграмі. За його словами, актуальними будуть класичні об'ємні светри, светри грубої в'язки та вироби з оригінальними деталями. Рекомендовані матеріали включають кашемір та м'який трикотаж, а стилізація передбачає поєднання з джинсами або шкіряними спідницями.
Який светр носить Дженніфер Лопес?
