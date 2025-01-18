Цього року дизайнери пропонують нам міксувати ніжні пастельні тони з відвертими акцентами в одязі у стилі 80-х років, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Pump Your Style.

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До прикладу, торочки та квітковий принт додадуть образам богемного шарму, а асиметрія створить образи сучасними та динамічними. А ще нас чекає повернення спорт-шику, а от бохо-шик надасть поле для експериментів з текстурами та багатошаровістю.

Пастель

Додавайте у свій гардероб багато пастельних відтінків – від блакитного і персикового до лавандового й рожевого. Саме вони лідирували у колекціях на весняно-літній сезон 2025. Вбрання в пастельних тонах підходить для буденного та святкового образу. Щодо вбрання, то обирайте сукні, костюми чи аксесуари в ніжних відтінках.



Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Квітковий принт

У 2025 році нас чекає повернення квіткового принта, який на певний час згаснув з модних радарів. Нас чекають як мініатюрні квіти на сукнях, так і великі бутони.



Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Стиль 80-х

Цього року нас чекає повернення тренду 80-х років. Саме тому звертайте увагу на жакети оверсайз, шкіряні деталі та навіть неонові кольори, які вже тривалий час вважаються антитрендовими.



Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Бохо-шик

Вже відтепер пробуйте створювати багатошарові образи з вишивкою та мереживом й бахромою. Робіть акцент на природні кольори й цікаві речі, які добре поєднаються між собою.



Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Асиметрія

Завдяки асиметрії, образи у 2025 році стануть оригінальними й динамічними. Радимо звернути увагу на сукні з асиметричними вирізами та топи з унікальними силуетами.



Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Торочки

Вже в новому сезоні нас чекає тренд на торочки, який додає динаміки, текстурності й виразності. Дизайнери додали їх на сукні, спідниці та аксесуари.



Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style