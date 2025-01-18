В этом году дизайнеры предлагают нам миксовать нежные пастельные тона с откровенными акцентами в одежде в стиле 80-х годов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Pump Your Style.

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К примеру, бахрома и цветочный принт придадут образам богемного шарма, а асимметрия создаст образы современными и динамичными. А еще нас ждет возвращение спорт-шика, а вот бохо-шик предоставит поле для экспериментов с текстурами и многослойностью.

Пастель

Добавляйте в свой гардероб много пастельных оттенков – от голубого и персикового до лавандового и розового. Именно они лидировали в коллекциях на весенне-летний сезон 2025. Наряд в пастельных тонах подходит для будничного и праздничного образа. Что касается наряда, то выбирайте платья, костюмы или аксессуары в нежных оттенках.



Главные тренды 2025 года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Цветочный принт

В 2025 году нас ждет возвращение цветочного принта, который на время угас с модных радаров. Нас ждут как миниатюрные цветы на платьях, так и большие бутоны.



Главные тренды 2025 года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Стиль 80-х

В этом году нас ждет возвращение тренда 80-х годов. Именно поэтому обращайте внимание на жакеты оверсайз, кожаные детали и даже неоновые цвета, которые уже длительное время считаются антитрендовыми.



Главные тренды 2025 года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Бохо-шик

Уже отныне пробуйте создавать многослойные образы с вышивкой и кружевом и бахромой. Делайте акцент на естественные цвета и интересные вещи, которые хорошо сочетаются между собой.



Главные тренды 2025 года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Асимметрия

Благодаря асимметрии, образы в 2025 году станут оригинальными и динамичными. Советуем обратить внимание на платья с асимметричными вырезами и топы с уникальными силуэтами.



Главные тренды 2025 года / Фото из инстаграма Pump Your Style

Бахрома

Уже в новом сезоне нас ждет тренд на бахрому, который добавляет динамики, текстурности и выразительности. Дизайнеры добавили их на платья, юбки и аксессуары.



Главные тренды 2025 года / Фото из инстаграма Pump Your Style