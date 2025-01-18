УКР РУС
18 січня 2025, 10:19
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Головні тренди 2025 року: вони мають бути у вашому гардеробі

Юлія Турелик
Основні тези
  • Тренди 2025 року включають мікс пастельних тонів з елементами стилю 80-х, такими як оверсайз жакети та неонові кольори.
  • Модними будуть квіткові принти, асиметричні вирізи, багатошаровий бохо-шик та торочки, які додають динаміки та виразності.
  • Пастельні відтінки, такі як блакитний та лавандовий, домінують у весняно-літніх колекціях 2025 року, підходять для буденного та святкового образу.

Усім модницям завжди хочеться знати більше інформації про тренди, щоб наповнити свій гардероб актуальними позиціями. У січні всі fashion-видання рясніють матеріалами про головне вбрання року, тож детальніше розповімо вам, на що саме треба звернути увагу.

Цього року дизайнери пропонують нам міксувати ніжні пастельні тони з відвертими акцентами в одязі у стилі 80-х років, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Pump Your Style.

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До прикладу, торочки та квітковий принт додадуть образам богемного шарму, а асиметрія створить образи сучасними та динамічними. А ще нас чекає повернення спорт-шику, а от бохо-шик надасть поле для експериментів з текстурами та багатошаровістю.

Пастель

Додавайте у свій гардероб багато пастельних відтінків – від блакитного і персикового до лавандового й рожевого. Саме вони лідирували у колекціях на весняно-літній сезон 2025. Вбрання в пастельних тонах підходить для буденного та святкового образу. Щодо вбрання, то обирайте сукні, костюми чи аксесуари в ніжних відтінках.


Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Квітковий принт

У 2025 році нас чекає повернення квіткового принта, який на певний час згаснув з модних радарів. Нас чекають як мініатюрні квіти на сукнях, так і великі бутони.


Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Стиль 80-х

Цього року нас чекає повернення тренду 80-х років. Саме тому звертайте увагу на жакети оверсайз, шкіряні деталі та навіть неонові кольори, які вже тривалий час вважаються антитрендовими.


Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Бохо-шик

Вже відтепер пробуйте створювати багатошарові образи з вишивкою та мереживом й бахромою. Робіть акцент на природні кольори й цікаві речі, які добре поєднаються між собою.


Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Асиметрія

Завдяки асиметрії, образи у 2025 році стануть оригінальними й динамічними. Радимо звернути увагу на сукні з асиметричними вирізами та топи з унікальними силуетами.


Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style

Торочки

Вже в новому сезоні нас чекає тренд на торочки, який додає динаміки, текстурності й виразності. Дизайнери додали їх на сукні, спідниці та аксесуари.


Головні тренди 2025 року / Фото з інстаграму Pump Your Style