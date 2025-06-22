Соковиті літні принти: ви маєте зробити такий манікюр влітку 2025
- В моді об'ємний манікюр з 3D фігурками.
- Френч можна урізноманітнити кольоровими смужками та мінімалістичними малюнками.
Літо – неймовірно яскравий і цікавий час. Саме в цей період багато хто вирішує спробувати щось новеньке. У тому числі і в манікюрі.
Якщо ви ніколи не пробували манікюр з цікавим принтами, літня пора – прекрасний час, аби нарешті виправити це. Тим більше, що яскравіть зараз в тренді, пише 24 Канал.
Читайте також Техніка швидкого заспокоєння від Жизель Бюндхен: завдяки цьому ви підкорите будь-які вершини
Який манікюр зараз в тренді
- Морський мармур
Ефект мармуру на нігтях завжди виглядає "дорого". Якщо виконати такий манікюр у синьому кольорі, він нагадуватиме море на якому відображається сонце.
- Морський вайб
Саме море асоціюється з літом. Такий манікюр виглядатиме по-справжньому свіжо та цікаво. Необов'язково прикрашати принтами усі нігтики. Можна зробити малюнок акцентом.
- Квіткова феєрія
Квітковий принт можна урізноманітнити за допомогою певних декоративних елементів. Зокрема, блискіток.
- Квітковий френч
Френч можна урізноманітнити за допомогою кольорів та принтів. Наприклад, замість білої смужки можна зробити рожеву. Також гарно виглядатимуть мінімалістичні малюнки, що доповнять цю композицію.
- Об'ємний манікюр
Цьогоріч в моді об'ємний манікюр. Створити такий ефект можна завдяки 3D фігуркам.
Цей манікюр оцінять не всі. Однак він точно виглядає неймовірно і привертає неабияку увагу.