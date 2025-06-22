Соковиті літні принти: ви маєте зробити такий манікюр влітку 2025

Літо – неймовірно яскравий і цікавий час. Саме в цей період багато хто вирішує спробувати щось новеньке. У тому числі і в манікюрі.

Якщо ви ніколи не пробували манікюр з цікавим принтами, літня пора – прекрасний час, аби нарешті виправити це. Тим більше, що яскравіть зараз в тренді, пише 24 Канал.

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Який манікюр зараз в тренді

Морський мармур

Ефект мармуру на нігтях завжди виглядає "дорого". Якщо виконати такий манікюр у синьому кольорі, він нагадуватиме море на якому відображається сонце.

Морський вайб

Саме море асоціюється з літом. Такий манікюр виглядатиме по-справжньому свіжо та цікаво. Необов'язково прикрашати принтами усі нігтики. Можна зробити малюнок акцентом.

Квіткова феєрія

Квітковий принт можна урізноманітнити за допомогою певних декоративних елементів. Зокрема, блискіток.

Квітковий френч

Френч можна урізноманітнити за допомогою кольорів та принтів. Наприклад, замість білої смужки можна зробити рожеву. Також гарно виглядатимуть мінімалістичні малюнки, що доповнять цю композицію.

Об'ємний манікюр

Цьогоріч в моді об'ємний манікюр. Створити такий ефект можна завдяки 3D фігуркам.

Цей манікюр оцінять не всі. Однак він точно виглядає неймовірно і привертає неабияку увагу.