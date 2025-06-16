Mermaid nails – унікальний нігтьовий дизайн, який виглядає дуже оригінально. Такий манікюр точно не залишить нікого байдужим, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Який дизайн нігтів зараз в моді
- Неймовірна мушля
Будь-який дизайн виглядатиме дуже оригінально, якщо додати до нього певні деталі. До прикладу, об'ємні елементи допоможуть створити шикарну композицію.
Об'єм можна створити не тільки за допомогою спеціальних фігурок. Шикарно виглядатимуть і елементи з гелю.
- У стилі Барбі
Рожевий – головний тренд цього сезону. Декоративні елементи у такому кольорі не залишать байдужим нікого.
- Голографічні нігті
Такі нігті ще й у трендовому голубому відтінку, виглядають дуже оригінально. Візуально вони нагадують відблиски, які можна помітити на поверхні моря.
- Мармуровий рельєф
Ефект мармуру можна зробити цікавішим, якщо скомпонувати різні цікаві відтінки. Не бійтесь поєднувати контрастні кольори, результат буде вражаючим.