Як виглядають нестаріючі зачіски: вони молодять та личать багатьом жінкам

Знайти ідеальну стрижку – непросте завдання для будь-якого віку. Вдала стрижка дозволяє нам почувати себе максимально впевнено та підкреслює риси обличчя. Жінкам старшого віку треба звертати увагу на стрижки, які молодять, тож розповідаємо далі про найпопулярніші з них.

Якщо ви перебуваєте в пошуках власного стилю й намагаєтеся віднайти щось для себе, щоб почувати себе максимально впевненими, то радимо звернути увагу на зачіски зірок, які дозволяють їм молодо виглядати, пише InStyle.

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Піксі

Ця стрижка є популярною та пасує майже всім старшим жінкам. Важливо лише зберігати пасма скуйовдженими та м’якими, а не прямими.

Хвилясте волосся

Середня довжина хвилястого волосся має неймовірний вигляд на жінках старшого віку. Хвильки на волоссі додають молодшого віку та збільшують об’єм волосся.

Пряме волосся

Зверніть увагу на зачіску Дженніфер Еністон, яка є незмінною вже багато років. Все, що необхідно робити з прямим волоссям – підрізати кінчики для здорового вигляду.

Високий хвіст

Зібраний високий кінський хвіст додає образу якоїсь вишуканості та дороговизни. Така зачіска має ліфтинг та підтягуючий ефект на обличчі. Щоб надати хвосту строгості – залишайте волосся прямим, а для легкого образу надайте волоссю кучерявості завдяки плойці.

Щодо кольорів, то найкращим вважається природний колір волосся. Навіть якщо у старшому віці вже проявляється сивина, волосся краще фарбувати у свій рідний колір та не робити різких рухів у кардинальній зміні відтінку волосся.