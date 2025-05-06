5 зачісок літа, які буде носити кожна модниця: виглядають бездоганно

З приходом тепла чимало дівчат хочуть змінитися хоч трохи й вдаються до стрижок та цікавих зачісок. Зіркові стилісти вже визначили, які саме варіанти цього літа будуть актуальними та на що потрібно звернути увагу.

Перукарі та майстри зачісок передбачають прогнози ще на сезон вперед, тож залюбки розповіли, що саме вже починають носити модні дівчата й будуть носити навіть зіркові знаменитості, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Французький боб

Боб обожнюють французькі модниці, тому влітку можна підстригти коротко волосся, щоб трішки змінити вигляд й додати нотки ефектності. Стрижку боб носить Гейлі Бібер, Хлої Кардашян, Ельза Госк та багато інших зірок.

Хвилі русалки

Спробуйте зробити на літо м’які й текстуровані легкі хвильки-русалки в пляжному стилі. Ця зачіска є взірцем позачасової пляжної моди 2025 року, яка уособлює безтурботне сплутування від вітру. З цією зачіскою варто відмовитися від будь-яких інструментів для укладання волосся.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Підходить стрижка для тих, в кого тонке або нормальне волосся. Головне - створити об’єм без надмірного укладання.

Пов’язка на голову

Виразні пов’язки на голову стануть ще одним трендом цього літа. Вони зроблять будь-яку зачіску шикарною та красивою. Носіть пов’язки з розпущеним прямим чи кучерявим волоссям.

Зачіска з 80-х

Пишне й гламурне волосся в стилі 80-х років повертається у моду. Це мають бути кучері й чималий об’єм. У той час такі зачіски робили на бігуді з додаванням лаку для волосся, тому можете застосувати метод створення укладки так, як робили колись наші матусі.

Супермодельна укладка

Укладка в стилі 90-х залишається трендом літа. Вона пишна, об’ємна та виглядає неймовірно красиво. Щоб створити таку укладку, варто вдома мати певні девайси, які нададуть об’єму. Й не забувайте використовувати захисні засоби для стайлінгу.