Тренди парфумерії оновлюються кожного сезону, але разом з цим своєї популярності не втрачають окремі аромати, які з року в рік залишаються актуальними. Вони настільки елегантні та вишукані, що закохали в себе тисячі жінок.

Жінка обожнює парфуми, які проявляють її індивідуальність, пише 24 Канал. Запах передає стиль людини, тому так важливо серед всіх запахів обрати свій неповторний аромат. У кожної жінки в колекції парфумів є хоча б один впізнаваний флакон, який випустили багато років тому, але з ним неможливо розпрощатися.

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Які жіночі парфуми не виходять з моди?

Ми зібрали 5 найкращих жіночих парфумів, які досі активно розкуповують в магазинах жінки різних вікових груп. Аромати складаються з таких нот, запах яких просто неможливо забути.

Dolce & Gabbana Light Blue

Аромат перенесе завдяки запаху на узбережжя Середземного моря. Він доволі свіжий, з нотами лимона, зеленого яблука та кедру. Чудово підходить для літньої пори, коли хочеться нанести на тіло щось легке.



Парфуми, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Versace Bright Crystal

Парфум оповитий фруктово-квітковим запахом. Композиція складається з гранату, юзу, півонії та мускусу. Цей аромат обожнюють жінки, оскільки він доволі ніжний.



Парфуми, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent Black Opium

Аромат люблять всі жінки, які хочуть додати своєму образу нотку пристрасті. У ньому поєднується солодкість та кавова гіркота. Запах переплітається ваніллю, кавою, жасмином та рожевим перцем.



Парфуми, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

Chanel Coco Mademoiselle

Цей парфум – класика, що не старіє. Аромат є елегантним та свіжим. У парфумі відчуваються ноти пачулі, апельсину та турецької троянди.



Парфуми, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

La Vie Est Belle від Lancôme

Аромат наповнений нотами груші, ірису, ванілі та праліне. Культовий парфум є класикою, яку обожнюють всі жінки.



Парфуми, які ніколи не вийдуть з моди / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.