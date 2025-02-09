Легендарні жіночі парфуми, які не втрачають своєї популярності протягом десятиліть
- Chanel №5, випущений у 1921 році, є символом елегантності та розкоші, поєднуючи квіткові та деревні нотки.
- Dior J'adore, випущений у 1999 році, поєднує фруктові та квіткові нотки, підходить для денних і вечірніх виходів.
- Gucci Bloom, запущений у 2017 році, популярний серед любительок квіткових ароматів.
Парфумований гардероб потрібно складати індивідуально. Аромати мають відображати вашу особистість, стиль та вподобання.
Щороку на ринку з'являється багато нових ароматів. Однак, є бестселери, які не втрачають своєї популярності протягом багатьох років, пише 24 Канал.
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Які аромати подобаються багатьом жінкам
- Chanel №5
Які парфуми подобаються чоловікам / Фото Pexels
Ці парфуми можна сміливо назвати найвідомішими у світі. Аромат був випущений ще у 1921 році, з того часу він став синонімом елегантності та розкоші.
Його склад включає нотки іланг-ілангу, жасмину, ванілі та троянди. Chanel №5 це вишуканий запах, що поєднує квіткові і деревні відтінки.
Верхні ноти цього аромату:
- бергамот;
- лимон;
- альдегіди;
- іланг-іланг;
- неролі.
Середні ноти:
- троянда;
- конвалія;
- ірис;
- жасмин;
- корінь ірису.
Базові ноти:
- ваніль;
- ветивер;
- мускус;
- пачулі;
- мох;
- сандал;
- амбра;
- цибет.
Зверніть увагу! Chanel №5 доволі важкий. Його вважають "вечірнім" ароматом.
- Dior J'adore
Який аромат підкреслює жіночність / Фото Pexels
Аромат був випущений в 1999 році. Він поєднує фруктові і квіткові нотки, такі як груша, троянда, жасмин і орхідея. Це дуже жіночний і чуттєвий парфум, що підходить як для денних, так і для вечірніх виходів.
Верхні ноти цього аромату:
- груша;
- диня;
- магнолія;
- персик;
- мандарин;
- бергамот.
Середні ноти:
- жасмин;
- конвалія;
- фіалка;
- слива;
- орхідея;
- троянда;
- фрезія;
- тубероза.
Базові ноти:
- мускус;
- ваніль;
- кедр;
- ожина.
Зауважте! Зазвичай цей аромат асоціюють з весною.
- Gucci Bloom
Який аромат обрати на подарунок / Фото Pexels
Запущений в 2017 році, аромат від Gucci став справжнім хітом серед любительок квіткових запахів. Його композиція наповнена елегантними нотами жасмину та туберози, а також має тонкий відтінок мімози. Gucci Bloom часто асоціюють з жіночою силою та природною красою.
Верхні ноти цього аромату:
- апельсин;
- зелень.
Середні ноти:
- тубероза;
- жасмин;
- жимолость.
Базові ноти:
- корінь ірису;
- сандал;
- ваніль.