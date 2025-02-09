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Lady Б'юті-тренди Легендарні жіночі парфуми, які не втрачають своєї популярності протягом десятиліть
9 лютого, 12:30
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Легендарні жіночі парфуми, які не втрачають своєї популярності протягом десятиліть

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Chanel №5, випущений у 1921 році, є символом елегантності та розкоші, поєднуючи квіткові та деревні нотки.
  • Dior J'adore, випущений у 1999 році, поєднує фруктові та квіткові нотки, підходить для денних і вечірніх виходів.
  • Gucci Bloom, запущений у 2017 році, популярний серед любительок квіткових ароматів.

Парфумований гардероб потрібно складати індивідуально. Аромати мають відображати вашу особистість, стиль та вподобання.

Щороку на ринку з'являється багато нових ароматів. Однак, є бестселери, які не втрачають своєї популярності протягом багатьох років, пише 24 Канал.

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Які аромати подобаються багатьом жінкам

  • Chanel №5


Які парфуми подобаються чоловікам / Фото Pexels

Ці парфуми можна сміливо назвати найвідомішими у світі. Аромат був випущений ще у 1921 році, з того часу він став синонімом елегантності та розкоші.

Його склад включає нотки іланг-ілангу, жасмину, ванілі та троянди. Chanel №5 це вишуканий запах, що поєднує квіткові і деревні відтінки.

Верхні ноти цього аромату:

  • бергамот;
  • лимон;
  • альдегіди;
  • іланг-іланг;
  • неролі.

Середні ноти:

  • троянда;
  • конвалія;
  • ірис;
  • жасмин;
  • корінь ірису.

Базові ноти:

  • ваніль;
  • ветивер;
  • мускус;
  • пачулі;
  • мох;
  • сандал;
  • амбра;
  • цибет.

Зверніть увагу! Chanel №5 доволі важкий. Його вважають "вечірнім" ароматом.

  • Dior J'adore


Який аромат підкреслює жіночність / Фото Pexels

Аромат був випущений в 1999 році. Він поєднує фруктові і квіткові нотки, такі як груша, троянда, жасмин і орхідея. Це дуже жіночний і чуттєвий парфум, що підходить як для денних, так і для вечірніх виходів.

Верхні ноти цього аромату:

  • груша;
  • диня;
  • магнолія;
  • персик;
  • мандарин;
  • бергамот.

Середні ноти:

  • жасмин;
  • конвалія;
  • фіалка;
  • слива;
  • орхідея;
  • троянда;
  • фрезія;
  • тубероза.

Базові ноти:

  • мускус;
  • ваніль;
  • кедр;
  • ожина.

Зауважте! Зазвичай цей аромат асоціюють з весною.

  • Gucci Bloom


Який аромат обрати на подарунок / Фото Pexels

Запущений в 2017 році, аромат від Gucci став справжнім хітом серед любительок квіткових запахів. Його композиція наповнена елегантними нотами жасмину та туберози, а також має тонкий відтінок мімози. Gucci Bloom часто асоціюють з жіночою силою та природною красою.

Верхні ноти цього аромату:

  • апельсин;
  • зелень.

Середні ноти:

  • тубероза;
  • жасмин;
  • жимолость.

Базові ноти:

  • корінь ірису;
  • сандал;
  • ваніль.