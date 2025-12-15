Що одягнути на Новий рік, щоб він став успішним: рекомендації Андре Тана
- Андре Тан рекомендує на Новий рік 2026 обирати червоні відтінки, оскільки рік пройде під покровом Червоного Вогняного Коня.
- Для фінансового успіху та стилю варто звернути увагу на бронзові, золотисті, помаранчеві, коричневі та зелені кольори.
Новий рік для кожного з нас – це вже не просто свято, а день, коли ми налаштовуємо себе на нові досягнення й позитивні зміни. Одяг в новорічну ніч може впливати на настрій та енергетику, тому вибір вбрання є важливим кроком у підготовці до 2026 року.
Андре Тан розповів, які речі підібрати, щоб не лише стильно у них виглядати, але й залучити успіх та фінансову стабільність у прийдешньому році, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.
Читайте також 6 кольорів, у яких варто зустрічати Новий рік: притягнуть у життя бажане
Фахівець цього разу виділив не вбрання, а саме кольори, які найбільше імпонують головній тварині року.
Які речі обрати на Новий рік 2026?
2026 рік пройде під покровою Червоного Вогняного Коня, тому головним кольором буде червоний. За словами Андре Тана, будь-який відтінок червоного стане ідеальним для зустрічі Нового року – від вишневого до бордового.
Для тих, кому хочеться чогось яскравішого, варто звернути увагу на помаранчевий відтінок. Бронзові та золотисті відтінки за словами астрологів принесуть великий фінансовий успіх.
Новорічну ніч можна зустрічати в спокійних та природніх тонах. Дизайнер рекомендує обирати коричневий, який є найтрендовішим кольором цього сезону. А ще не варто забувати про зелений колір, який додасть розкоші та елегантності вашому образу.
Що одягнути на Новий рік: дивіться відео
А от популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.
Які ще поради треба знати?
Кінський хвіст є найкращою зачіскою на 2026 рік, оскільки він підходить до будь-якого вбрання і додає образу елегантності.
На Новий рік 2026 не варто одягати старий, зношений або брудний одяг, щоб уникнути бідності та застою.
Часті питання
Які кольори рекомендує Андре Тан для зустрічі Нового року 2026?
Андре Тан рекомендує обирати відтінки червоного — від вишневого до бордового, оскільки 2026 рік пройде під покровою Червоного Вогняного Коня.
Які кольори можуть принести фінансовий успіх у 2026 році?
Бронзові та золотисті відтінки, за словами астрологів, принесуть великий фінансовий успіх у 2026 році.
Які кольори ще рекомендуються для зустрічі Нового року?
Дизайнер рекомендує також обирати коричневий колір, який є найтрендовішим цього сезону, і зелений колір, який додасть розкоші та елегантності образу.