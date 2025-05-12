Який одяг підходить до штанів палаццо: трендові образи на кожен день

Штани палаццо настільки завоювали нашу увагу, що не виходять з моди вже багато років та залишаються одними з найпопулярніших штанів. Навіть якщо в гардеробі є мінімум речей, зі штанами палаццо можна скласти безліч красивих та ефектних образів.

Палаццо знайдеться в гардеробі у кожної модниці, пише 24 Канал. Штани є універсальні, оскільки дозволяють створити офісний чи кежуальний аутфіт. До прикладу, зі штанами палаццо легко створити простий базовий образ на основі футболки чи майки, а для нотки серйозності look можна довершити жакетом.

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Окрім того, палаццо зручні й тим, що чудово підходять для стилізації з різноманітним взуттям – від кросівок до туфель чи босоніжок на підборах.

До теми! Штани палаццо залишаються популярними й добре поєднуються з різними типами взуття. З чим носити штани палаццо читайте в нашому матеріалі.

Ми переглянули найкрасивіші образи інфлюенсерок, тож ділимося з вами найцікавішими образами, які можна легко повторити.

З жакетом і лоферами

Обирайте штани палаццо та лонгслів в одному кольорі й поєднуйте з жакетом. Для базового аутфіту достатньо буде поєднати look з лоферами чи взуттям на низькій підошві. А щоб створити дещо строгий вигляд, достатньо буде лише зачесати волосся у хвіст.

З асиметричними сорочками

Цього року в моді красиві асиметричні сорочки, які виглядають як туніки, які були в моді багато років тому. Щоб додати нотку вишуканості, обирайте зверху жакет й обов’язково одягайте туфлі на підборах.

З поло

Цього року в моду повертаються футболки поло. Це можуть бути класичні моделі в стандартних кольорах або цікаві варіанти в смужку. На холодну погоду можна придбати поло на довгий рукав, а образ довершити кросівками чи кедами.

У вигляді костюма

Штани палаццо одного кольору з жакетом створюють неймовірну комбінацію, яку можна носити в офіс, на важливі події чи на прогулянку з друзями. Заради комфорту обирайте балетки, а для створення вишуканого образу – взуття на підборах.

Окрім того, радимо поєднувати штани палаццо з костюмними жилетками у стилі Old Money, з цікавими лонгслівами, блузами, сорочками та різноманітними топами.