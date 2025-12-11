Вони божественні: ці парфуми обрала принцеса Діана на своє весілля
- Принцеса Діана обрала парфум Quelques Fleurs від Жана-Франсуа Убігана на своє весілля, який містить багатоквіткову композицію білого цвіту.
- До 250-річчя дім Houbigant випустив лімітовану версію аромату у флаконі, покритому золотом.
Усі пам’ятають легендарну весільну сукню принцеси Діани, але не всі знають, як пахла Леді Ді у день вінчання. Принцеса стала модною іконою, тому навіть досі надихаються її стилем та намагаються не лише виглядати, як Діана, але й пахнути.
У день свого весілля принцеса Діана мала неймовірний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Її зачесане волосся назад утримувала родинна тіара Спенсерів, яка фіксувала ще й 140-метрову фату з тюлю. Цей образ бачили мільйони, але одиниці знають, який аромат обрала для себе на весілля принцеса Діана.
Який парфум обрала на весілля принцеса Діана?
Парфум, який супроводжував принцесу Діану у найважливіший день відкрила візажистка Барбара Деллі. У день свого весілля Леді Ді обрала аромат від Жана-Франсуа Убігана, який створював композиції з рідкісних квітів та вишуканих інгредієнтів. Його парфуми завоювали увагу французької аристократії та королівського дому.
Аромат, який обрала для себе принцеса Діана, згодом став класикою – це парфум Quelques Fleurs. Цей запах світ відчув ще у 1912 році. Парфум наповнений багатоквітковою композицією білого цвіту.
Парфуми, якими користувалася принцеса Діана / Фото Pinterest
Аромат складається із жасмину, туберози, іланг-ілангу, неролі та конвалії. Вже на тілі відкривається запах дубового моху, кедра та сандалу. Парфум є дуже глибоким, жіночним та виразним, тому ідеально підійшов для урочистої атмосфери того дня.
До свого 250-річчя дім Houbigant випустив лімітовану версію аромату у флаконі, що покритий золотом.
Щоб продовжити стійкість парфумів, наносьте їх на теплі ділянки тіла, такі як шия та внутрішня сторона ліктів, і уникайте тертя зап'ястків, пише Cosmopolitan. Для кращого збереження аромату підготуйте шкіру зволожуючим кремом та використовуйте парфумовані гелі для душу, а також пам'ятайте про оновлення аромату протягом дня.
Які ще є цікаві аромати?
Амбер є популярною нотою в зимових парфумах, поєднуючи в собі ваніль, пачулі та мускус.
Аромати від Valentino, Tom Ford, Chanel, Kilian та Byredo мають унікальну композицію, що закохує з перших нот.
