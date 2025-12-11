Они божественны: эти духи выбрала принцесса Диана на свою свадьбу

Все помнят легендарное свадебное платье принцессы Дианы, но не все знают, как пахла Леди Ди в день венчания. Принцесса стала модной иконой, поэтому даже до сих пор вдохновляются ее стилем и стараются не только выглядеть, как Диана, но и пахнуть.

В день своей свадьбы принцесса Диана выглядела невероятно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Ее зачесанные волосы назад удерживала семейная тиара Спенсеров, которая фиксировала еще и 140-метровую фату из тюля. Этот образ видели миллионы, но единицы знают, какой аромат выбрала для себя на свадьбу принцесса Диана.

Какой парфюм выбрала на свадьбу принцесса Диана?

Парфюм, который сопровождал принцессу Диану в самый важный день открыла визажистка Барбара Делли. В день своей свадьбы Леди Ди выбрала аромат от Жана-Франсуа Убигана, который создавал композиции из редких цветов и изысканных ингредиентов. Его духи завоевали внимание французской аристократии и королевского дома.

Аромат, который выбрала для себя принцесса Диана, впоследствии стал классикой – это парфюм Quelques Fleurs. Этот запах мир почувствовал еще в 1912 году. Парфюм наполнен многоцветковой композицией белого цвета.



Духи, которыми пользовалась принцесса Диана / Фото Pinterest

Аромат состоит из жасмина, туберозы, иланг-иланга, нероли и ландыша. Уже на теле открывается запах дубового мха, кедра и сандала. Парфюм очень глубокий, женственный и выразительный, поэтому идеально подошел для торжественной атмосферы того дня.

К своему 250-летию дом Houbigant выпустил лимитированную версию аромата во флаконе, покрытом золотом.

Чтобы продлить стойкость духов, наносите их на теплые участки тела, такие как шея и внутренняя сторона локтей, и избегайте трения запястий, пишет Cosmopolitan. Для лучшего сохранения аромата подготовьте кожу увлажняющим кремом и используйте парфюмированные гели для душа, а также помните об обновлении аромата в течение дня.

Какие еще есть интересные ароматы?