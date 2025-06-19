Аромат потрібно підбирати, виходячи з індивідуальних вподобань. Також важливо враховувати вік, характер та навіть стиль життя, пише 24 Канал.

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Які аромати підібрати юним дівчатам

18 – 25 років – це про легкість, свіжість та експерименти. У цьому віці хочеться пробувати нове, активно рухатись вперед і ніколи не зупинятись. Для таких дівчат ідеально підійдуть легкі, повітряні композиції, що сповнені таких нот:

фруктових;

акватичних;

цитрусових.



Які парфуми подобаються дівчатам за 30 / Фото Pexels

Композиції, що сподобаються молодим жінкам

Період 26 – 40 років асоціюється з упевненістю в собі, професійною реалізацією і глибокими емоціями. Таким жінкам варто звертати увагу на:

квіткові композиції;

східні аромати;

шипрові парфуми.

Які парфуми подобаються зрілим жінкам

Для жінок старше 40 років підходять складніші та глибші аромати з такими нотами:

древесні;

шкіряні;

бальзамічні.

Зверніть увагу! Жінкам за 40 дуже добре підійде нішева парфумерія. Адже це абсолютно унікальні аромати з цікавою історією, що підкреслять неповторність зрілої особистості.



Які парфуми варто подарувати молодій дівчині / Фото Pexels

Як підібрати парфуми по характеру

Спираючись на характер людини, можна підібрати для неї ідеальний аромат. Зокрема, більш закритим, чутливим та спокійним інтровертам обов'язково мають сподобатись:

легка пудровість у ароматі;

ноти, що асоціюються з теплом та затишком – ваніль, кориця, какао, мигдаль;

свіжі аромати з квітами та зеленню.

А от активним та яскравим екстравертам мають сподобатись: