Аромат потрібно підбирати, виходячи з індивідуальних вподобань. Також важливо враховувати вік, характер та навіть стиль життя, пише 24 Канал.
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Які аромати підібрати юним дівчатам
18 – 25 років – це про легкість, свіжість та експерименти. У цьому віці хочеться пробувати нове, активно рухатись вперед і ніколи не зупинятись. Для таких дівчат ідеально підійдуть легкі, повітряні композиції, що сповнені таких нот:
- фруктових;
- акватичних;
- цитрусових.
Які парфуми подобаються дівчатам за 30 / Фото Pexels
Композиції, що сподобаються молодим жінкам
Період 26 – 40 років асоціюється з упевненістю в собі, професійною реалізацією і глибокими емоціями. Таким жінкам варто звертати увагу на:
- квіткові композиції;
- східні аромати;
- шипрові парфуми.
Які парфуми подобаються зрілим жінкам
Для жінок старше 40 років підходять складніші та глибші аромати з такими нотами:
- древесні;
- шкіряні;
- бальзамічні.
Зверніть увагу! Жінкам за 40 дуже добре підійде нішева парфумерія. Адже це абсолютно унікальні аромати з цікавою історією, що підкреслять неповторність зрілої особистості.
Які парфуми варто подарувати молодій дівчині / Фото Pexels
Як підібрати парфуми по характеру
Спираючись на характер людини, можна підібрати для неї ідеальний аромат. Зокрема, більш закритим, чутливим та спокійним інтровертам обов'язково мають сподобатись:
- легка пудровість у ароматі;
- ноти, що асоціюються з теплом та затишком – ваніль, кориця, какао, мигдаль;
- свіжі аромати з квітами та зеленню.
А от активним та яскравим екстравертам мають сподобатись:
- цитрусово-пряні мікси;
- аромати з сильним шлейфом;
- східні аромати з нотами спецій.