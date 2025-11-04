Який кардиган носити у 60 років: стильний образ показала Демі Мур

Американська акторка Демі Мур дуже стильно одягається та є натхненням багатьох жінок її віку. Знаменитість часто обирає сукні, спідниці та вишукані речі, але нещодавно приміряла стильний кардиган. Її образ можуть повторити всі охочі.

До Демі Мур ще з минулого року прикута особлива увага, після виходу фільму "Субстанція", пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку акторки. Завдяки ролі у цій стрічці, акторка отримала свій перший у кар’єрі "Золотий глобус".

Знаменитість активно веде свою сторінку в інстаграмі й часто демонструє красиві образи. Для світського виходу Демі Мур обрала базове вбрання, яке знайдеться в гардеробі кожної жінки.

Як модно одягнулася Демі Мур?

62-річна акторка приміряла білосніжну сорочку, яку поєднала з чорними штанами цікавого крою. Зверху Демі Мур одягнула сірий подовжений кардиган на ґудзиках, що ідеально доповнював білу сорочку. Образ акторки доповнили чорні туфлі від Gucci.

Як завжди, акторка розпустила довге волосся, вклавши його у легкі локони. Свій аутфіт Демі довершила об’ємними окулярами з чорною оправою.

Поєднання кардигана та штанів - чудова стилізація для жінок старшого віку. Для буденних образів підійде гольф, а для святкових – біла сорочка. Замість туфель до такого образу цілком пасуватимуть черевики чи чоботи на підборах.



Модний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки



Модний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Видання FashionChic пише, що у 2025 році в моді кардигани ніжних пастельних відтінків, насичених чи класичних нейтральних кольорів. Серед актуальних фасонів – кардигани розміру оверсайз, з поясом, масивної в’язки чи асиметричні моделі. Носити цю річ залюбки можна з джинсами, штанами та спідницями.

