Якщо ситуація знайома, варто свій гардероб наповнити вдалими речами, які "гратимуть" за вас, а не проти. Тож, як візуально зменшити об'єми, розповідає 24 Канал з посиланням на SantePlus.

Читайте також Припиніть носити це разом, – Андре Тан про 3 модні помилки, які знищать найрозкішніший образ

Як візуально схуднути за допомогою кольору?

У світі моди чорний колір продовжує панувати як найпопулярніший для приховування недоліків фігури та зайвих кілограмів. Однак, інші темні відтінки, такі як сливовий, фіолетовий, темно-синій, коричневий і темно-зелений, також ефективно можуть маскувати.

Модні експерти закликають не одягатися весь час лише в темні кольори. Але, якщо так вже подобається, то варто збалансувати образ яскравими аксесуарами.

Другий після чорного – червоний колір. Цей яскравий відтінок надає свіжішого, здоровішого та стрункішого вигляду.



Червоний колір здатен зробити фігурою стрункішою / Фото Pinterest

Ще декілька важливих порад

Якщо ви прагнете мінімізувати силует, не носіть великі принти. Вони можуть ненавмисно підкреслити форми, а не зменшити. Вертикальні смужки, горошок або тваринні принти – теж не найкращий вибір.

Натомість обирайте дрібніші візерунки. Вони здатні забезпечити більш обтічний вигляд, візуально зменшивши фігуру.

Водночас дуже важливо любити себе і приймати своє тіло. Кожна жінка, незалежно від її фігури, віку чи ваги, приваблива!

Щоб виглядати молодо та свіжо, не завжди треба бігти до косметолога на ін'єкції – наші щоденні ритуали теж відіграють чималу роль. Ці 4 звички гарантують вічну молодість.