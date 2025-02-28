Raffia Blonde – ідеальний колір волосся на весну 2025: має неземний вигляд

Навесні безліч дівчат хочуть створити новий образ, підбираючи для себе цікаві стрижки та ефектні кольори. Якщо ви хочете мати бездоганний відтінок, радимо придивитися до бронзового, який зараз на піку популярності.

Цей прохолодний відтінок ідеально підійде для весняно-літньої пори, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. У популярному відтінку є поєднання брюнетки та блондинки, від якого разом утворюється бронзовий колір із золотистими та медовими тонами. Відтінок буде неймовірно переливатися на сонці.

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Бронзовий колір волосся – тренд весни

Колір Raffia Blonde чудово підходить до природних, органічних текстур – хвиль, завитків чи прямого волосся. Відтінок бронзової рафії є ніжнішим для волосся, ніж світлий блонд та потребує набагато менше освітленості, яка при переході з темного волосся здатна негативно вплинути на стан волосся.

Перукар, який придумав цей колір каже, що він ідеально підходить тим жінкам, які люблять щось середнє між блондом та темнішим відтінком. Окрім того, відтінок перебуває всередині колірного спектра, тому його можна легко змінювати впродовж року, освітлюючи або пом’якшуючи.

Колір підійде для тих, хто не хоче витрачати багато часу на догляд, але бажає стабільно мати красивий та універсальний тон. Як і зі всіма кольорами фарбованого волосся, для збереження відтінку – пасма потрібно підживлювати. Для цього необхідно скористатися спеціальними шампунями для фарбованого волосся та живильними масками. Вони допоможуть зберегти делікатні відтінки тонованими та чистими.

Щоб волосся мало приголомшливий вигляд, не потрібно витрачати мільйони чи докладати надзусилля. Достатньо зробити правильний вибір у догляді, який забезпечить локонам здоров’я, силу та природний блиск. Продукти FORTESSE створені для того, щоб ви мали гарний вигляд щодня. З FORTESSE ви сучасні!

Тренд на цей відтінок вже підхопили Майлі Сайрус, Хлоя Севіньї, Холлі Беррі та Шакіра. Також деякі модниці починають активно фарбувати волосся в трендовий відтінок, щоб додати волоссю свіжості та ефектності. Колір виглядає вражаюче, дорого та престижно, тому рекомендуємо його сміло обирати на теплий сезон.