Який крем обрати для догляду за шкірою взимку: добірка найкращих засобів

У зимову пору всім нам необхідний насичений крем для рук. З настанням мінусової температури вони найбільше страждають від холоду та вітру. Окрім того, руки постійно піддаються контакту з водою та різними милами й миючими засобами, які пошкоджують захисний бар’єр.

Наші руки схильні до висихання, тому без крему нам не обійтися, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Щоб захистити шкіру рук, потрібно одягати рукавиці, коли на вулиці холодно й після кожного миття обробляти їх кремом.

Обрати відповідний засіб часом буває не просто, тому у добірці ми ділимося кількома кремами, які ідеально підійдуть на зимову пору.

Який крем для рук купити на зиму?

La Roche-Posay – крем для рук Cicaplast

Цей крем добре заспокоює шкіру й відновлює її захисний бар’єр. Перевагою крему є те, що він добре вбирається в шкіру та на 30% складається з гліцерину. Засіб підходить для всіх типів шкіри – чутливої чи схожої до атопії.



Найкращі креми для рук на зиму / Фото In Jourmal

Neutrogena – крем для рук без запаху

Крем цього бренду часто радять користувачки у соціальних мережах. У складі міститься 40% гліцерину, тож завдяки крему руки не пересохнуть навіть у складні погодні умови. Роками цей засіб входить до списків найкращих кремів для рук.



Найкращі креми для рук на зиму / Фото In Jourmal

Крем для рук Mixa з керамідами Protect 10%

Засіб чудово підійде для сухих та потрісканих рук. Він інтенсивно зволожує та захищає шкірний бар’єр.



Найкращі креми для рук на зиму / Фото In Jourmal

CeraVe – відновлювальний крем для надзвичайно сухих рук

У випадку, якщо шкіра рук надзвичайно суха та навіть шорстка, тоді цей крем – стане найкращою покупкою. Він захищає руки від висихання, утримуючи вологу у шкірі.



Найкращі креми для рук на зиму / Фото In Jourmal

Манікюр є важливою складовою доглянутих рук, пише Vogue. Цього року особливо популярним є коричневий колір та різні його відтінки. Радимо придивитися до манікюру кольору темного шоколаду, Mocha Mousse та відтінку металічного шоколаду. Шоколадні нігті особливо красиво й дорого виглядають.

Який ще манікюр популярний ?