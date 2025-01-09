Трендовий макіяж 2025 року для приголомшливого вигляду: його легко повторити

У січні завжди увагу приковують головні тренди року, що стосуються вбрання, аксесуарів, взуття, зачісок чи макіяжу. Для тих, хто хоче в новому році створити для себе новий імідж та мати щоразу красивий вигляд, рекомендуємо переглянути найцікавіші позиції макіяжу.

Мода на макіяж кожного року зазнає змін, проте не суттєвих, пише 24 Канал. Та якщо ви постійно робите однаковий макіяж зі стрілками чи коричневою губною помадою й хочете якось освіжити образ, тоді варто вдатися до кількох найцікавіших варіантів мейку, які будуть панувати у 2025 році.

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Toasted teddy makeup

Це макіяж у теплих коричневих відтінках, що імітує засмаглу шкіру. Найчастіше для подібного ефекту використовують рум'яна в цегляних відтінках.



Модний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest

No mascara makeup

У 2024 році поширився тренд на викреслювання туші з макіяжу, тож схоже, що такий макіяж продовжить залишатися актуальним. Щоб відтворити макіяж, треба лише нанести на обличчя тональну основу, а основний акцент зробити на рум’янах, чи губах, при цьому наче забувши нанести на вії туш.



Актуальний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest

Berry girl makeup

Щоб додати макіяжу трішки яскравості, варто використовувати рум’яна та олівець для губ в червоно-пурпурових відтінках.



Стильний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest

Soft chromatic eyes

Для вечірніх прогулянок скористайтеся тінями з м'яким і делікатним сяйвом. У моді будуть різні відтінки – від золотистого до рожевого.



Актуальний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest

Bambi eyes

Цей макіяж доволі красивий, оскільки його фішка полягає в тому, щоб створити невинний ляльковий погляд. Використовуйте для такого макіяжу тіні в коричневих відтінках й туш, що подовжує вії.



Модний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest

Fake freckles

Якщо раніше деякі дівчата соромилися ластовиння й замасковували його тональною основою, то тепер в моді малювати ластовиння на носі та щоках, створюючи кокетливий макіяж.



Актуальний макіяж на 2025 рік / Фото Pinterest