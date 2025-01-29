Макіяж для жінок після 50 років: головні секрети, які треба знати

Щоб обличчя у жінок після 50 років мало здоровий та сяйливий вигляд, варто правильно наносити макіяж. Зріла шкіра потребує додаткового зволоження. Окрім цього, треба знати кілька правил, щоб косметика виглядала вдало й омолоджувала вигляд, а не псувала його.

Макіяж для жінок старшого віку обов’язково починається з догляду, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Це може бути тканинна маска чи сироватка, а тоді насичений крем, який не треба змивати.

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Навколо шкіри очей можна використовувати освітлювальний крем, щоб приховати темні кола. Перед нанесенням макіяжу варто нанести тонкий шар праймера, коли шкіра повністю поглине крем. Щоб макіяж був стійким, його варто зафіксувати прозорою пудрою.

Консилер

У хороших консилерах для зрілої шкіри є зволожувальні та активні інгредієнти, до прикладу, пептиди, які борються з віковими змінами. Консилер варто наносити лише в тих місцях, які справді потребують маскування.

Основа для макіяжу

Чим старшою є жінка, тим легким має бути її тональний крем. Насичений макіяж на зрілій шкірі лише підкреслює її вік, а тонший шар тону краще зволожує й має ефектніший вигляд. Для легкого щоденного макіяжу варто використовувати тонований зволожувальний крем.



Макіяж після 50 років повинен бути природним / Фото Pinterest

Очі та вії

Жінкам після 50 років варто скористатися інструментом для підкручування вій та надати перевагу чорній туші. З нею очі будуть видаватися яскравішими. Тіні треба обирати з матовим чи атласним покриттям, оскільки вони на повіки лягатимуть гладше й приємніше.

Брови

У старшому віці жінкам варто робити акцент на округлі брови. Жорсткі та геометричні лінії надають обличчю суворого й жорсткого виразу, тому краще пом’якшити й скруглити форму брів. Щоб домалювати брову, варто використовувати олівець з дуже тонким кінчиком.

Колір та мерехтіння

Зрілій шкірі підійдуть кремові рум'яна, які надають сяйливого кольору й шкіра виглядатиме молодшою. Їх можна нанести постукавши по шкірі кінчиками пальців й розтушовуючи пензлем чи спонжем. Варто робити акцент на яблучках щік, щоб додати свіжості. На вилиці їх наносити не варто.



Макіяж після 50 років повинен бути природним / Фото Pinterest

Останні штрихи

По центру обличчя потрібно нанести світлу пудру й нанесіть на губи зволожуючу помаду, а тоді вже натуральний відтінок помади. Додатково можна окреслити контур губ олівцем, щоб візуально їх трохи збільшити.