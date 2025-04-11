"Натуральний манікюр": справжній хіт 2025 року

"Натуральний манікюр" ніколи не виходить з моди. Це і не дивно, адже він виглядає дуже вишукано і по-справжньому "дорого".

Такий манікюр просто не може вийти з моди. Він уже давно став класикою, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Як привітати сестру та брата з Днем народження: перед цими словами неможливо встояти

Варіанти гарного нюдового манікюру

"Мильні" нігті

Цей варіант манікюру особливо популярний зараз у Голлівуді. Зазвичай такі нігтики персикового або молочного кольору. Головною особливістю є те, що такий манікюр, буквально, сяє, наче на покритті відображаються краплі води.

Дзеркальний френч

Класичний френч ніколи не виходить з моди. Дзеркальний же – цікавий варіант такого виду манікюру.

Особливо гарно виглядатиме "дзеркальний френч", якщо його зробити контрастним. Або ж за допомогою блискіток.

Багато варіантів одного відтінку

Навіть поціновувачі мінімалізму оцінять такий манікюр. Він виглядає дуже стримано і водночас цікаво.

Цей дизайн можна реалізувати за допомогою декількох відтінків одного кольору на всіх нігтях. Чи, наприклад, зробити кольорові акценти.

Пастель

Пастельні нігті – це завжди хороша ідея. Такий вид манікюру добре підійде тим, хто хоче додати цікаву родзинку у образ і не використовувати для цього яскраві відтінки.

"Залізний" френч

Френч можна зробити "металевим". Таким чином манікюр виглядатиме дуже незвично.