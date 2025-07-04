Найкращий манікюр на літо: ідеї стильного нейл-дизайну з фруктовими мотивами
- Фруктовий принт у манікюрі можна поєднувати з іншими малюнками.
- Додавання гелю для об'єму чи використання готових фігурок фруктів може зробити дизайн цікавішим та оригінальнішим.
Влітку хочеться додати у манікюр яскравості. Зробити це доволі легко. Особливо, якщо використати трендовий нині фруктовий принт.
Не варто вважати, що фруктовий принт одноманітний. Насправді варіацій такого типу малюнку доволі багато, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Варіанти стильного манікюру з фруктовим принтом
- Приваблива смужка
Поєднайте фруктові малюнки з іншим принтом. До прикладу, стильною смужкою.
Лайфхак! Щоб зробити цей дизайн цікавішим, можна додати трохи гелю для створення об'єму.
- Фруктовий френч
Забудьте про класичний френч. Створіть оригінальну композицію за допомогою фруктового орнаменту.
Аби цей дизайн виглядав ще більш оригінально, спробуйте поєднання декількох відтінків. Не бійтесь компонувати навіть контрастні кольори.
- Мінімалістичні малюнки
Необов'язково створювати малюнки на весь ніготь. Матиме гарний вигляд і композиція з невеликих елементів.
- Об'ємний дизайн
Фрукти можна "оживити" за допомогою гелю. Для цього необхідно на малюнку зробити об'ємні елементи.
Такий дизайн можна виконати і набагато легшим способом. Для цього варто лише використати готові фігурки фруктів для прикрашання нігтів.