Незвичні варіанти літнього манікюру: обов'язково спробуйте їх

Наближається літо. Це прекрасна тепла пора, яка дарує багато натхнення. Саме в цей період варто спробувати щось новеньке.

Зокрема, точно потрібно проекспериментувати з дизайном манікюру. Девіз цього літа – чим яскравіше, тим краще, пише 24 Канал.

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Який манікюр варто зробити у червні 2025

Ягідна феєрія

Ягоди асоціюються з теплим літом, пікніком та дружніми посиденьками. Необов'язково обирати такий малюнок для всіх нігтів. Можна поєднати декілька дизайнів одразу.

В стилі феї

Нігті можна зробити по-справжньому казковими. Варто додати блискіток і оригінальний малюнок, що нагадує метелика та крильця феї.

Квітковий френч

Типовий френч можна зробити неймовірно цікавим. Для цього варто лише на декількох пальчиках замість яскравої смужки намалювати квіткову гілку.

Як крильця метелика

Це неймовірно красивий і ніжний манікюр. Він виглядає дуже незвично та ефектно.

Щоб зробити такий манікюр ще цікавішим можна додати блискітки. Також урізноманітнять цей дизайн об'ємні фігурки.