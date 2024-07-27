Оскільки руки дуже часто видають реальний вік жінки, то варто правильно підбирати манікюр. Мовиться не лише про форму нігтів, а й колір, адже правильно підібраний манікюр може омолодити руки.

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Які кольори манікюру обирати жінкам після 40 років

Щоб зберегти молодість рук, варто уникати темних відтінків лаку, а також нюдових. Так, темні відтінки будуть підкреслювати блідість шкіри й роблять помітнішими вени на шкірі, водночас світлі бежеві відтінки не даватимуть ефекту омолодження, а навпаки – будуть акцентувати на тьмяності та інших недоліках шкіри.

Експерти ж радять обирати свіжу палітру відтінків, щоб візуально омолодити руки. Так, персикові, абрикосові, малинові, вишневі, рожеві та червоні відтінки стануть найкращим вибором для жінок після 40 років.

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Червоний манікюр

Червоний манікюр притягує погляди, але при цьому відвертає увагу від пігментних плям, зморшок чи інших недоліках шкіри. Окрім того, такий відтінок лаку має ефект омолодження.

До слова, часто манікюр у червоних відтінках обирає 55-річна Дженніфер Лопес.

Червоний манікюр Джей Ло: дивіться фото

Рожевий манікюр

Хтось може сказати, що наївний дівочий barbie-манікюр матиме недоречний вигляд на руках жінок після 40. Втім, такий відтінок додає образу безтурботності, легкості та радості, тому манікюр у різних відтінках рожевого стане ідеальним вибором для тих, хто прагне омолодити руки.

Рожевий манікюр: дивіться фото

Персиковий манікюр

Помаранчеві або персикові відтінки лаку візуально омолоджують руки. Такий колір відвертає увагу від вен, зморшок і пігментних плям, які додають рукам зайвих років. Ба більше, персикові відтінки додають сяйва шкірі, що також омолоджує руки.

Персиковий манікюр: дивіться фото

Варто зауважити, що жінкам після 60 також не варто боятися яскравих відтінків манікюру. Темні та нюдові кольори лише підкреслюватимуть недоліки шкіри, натомість яскраві кольори будуть омолоджувати руки, а також робитимуть образ стильним.