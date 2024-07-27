Поскольку руки очень часто выдают реальный возраст женщины, то стоит правильно подбирать маникюр. Речь идет не только о форме ногтей, но и цвет, ведь правильно подобранный маникюр может омолодить руки.

К теме 90-е снова в моде: Виктория Бекхэм показала свой новый трендовый маникюр

Какие цвета маникюра выбирать женщинам после 40 лет

Чтобы сохранить молодость рук, стоит избегать темных оттенков лака, а также нюдовых. Так, темные оттенки будут подчеркивать бледность кожи и делают заметными вены на коже, одновременно светлые бежевые оттенки не будут давать эффекта омоложения, а наоборот – будут акцентировать на тусклости и других недостатках кожи.

Эксперты же советуют выбирать свежую палитру оттенков, чтобы визуально омолодить руки. Так, персиковые, абрикосовые, малиновые, вишневые, розовые и красные оттенки станут лучшим выбором для женщин после 40 лет.

  • Красный маникюр

Красный маникюр притягивает взгляды, но при этом отвлекает внимание от пигментных пятен, морщин или других недостатках кожи. Кроме того, такой оттенок лака имеет эффект омоложения.

К слову, часто маникюр в красных оттенках выбирает 55-летняя Дженнифер Лопес.

Красный маникюр Джей Ло: смотрите фото

  • Розовый маникюр

Кто-то может сказать, что наивный девичий barbie-маникюр будет неуместно смотреться на руках женщин после 40. Впрочем, такой оттенок добавляет образу беззаботности, легкости и радости, поэтому маникюр в разных оттенках розового станет идеальным выбором для тех, кто стремится омолодить руки.

Розовый маникюр: смотрите фото

  • Персиковый маникюр

Оранжевые или персиковые оттенки лака визуально омолаживают руки. Такой цвет отвлекает внимание от вен, морщин и пигментных пятен, которые добавляют рукам лишних лет. Более того, персиковые оттенки добавляют сияния коже, что также омолаживает руки.

Персиковый маникюр: смотрите фото

Стоит заметить, что женщинам после 60 также не стоит бояться ярких оттенков маникюра. Темные и нюдовые цвета только подчеркивать недостатки кожи, зато яркие цвета будут омолаживать руки, а также делать образ стильным.