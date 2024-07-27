Поскольку руки очень часто выдают реальный возраст женщины, то стоит правильно подбирать маникюр. Речь идет не только о форме ногтей, но и цвет, ведь правильно подобранный маникюр может омолодить руки.
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Какие цвета маникюра выбирать женщинам после 40 лет
Чтобы сохранить молодость рук, стоит избегать темных оттенков лака, а также нюдовых. Так, темные оттенки будут подчеркивать бледность кожи и делают заметными вены на коже, одновременно светлые бежевые оттенки не будут давать эффекта омоложения, а наоборот – будут акцентировать на тусклости и других недостатках кожи.
Эксперты же советуют выбирать свежую палитру оттенков, чтобы визуально омолодить руки. Так, персиковые, абрикосовые, малиновые, вишневые, розовые и красные оттенки станут лучшим выбором для женщин после 40 лет.
- Красный маникюр
Красный маникюр притягивает взгляды, но при этом отвлекает внимание от пигментных пятен, морщин или других недостатках кожи. Кроме того, такой оттенок лака имеет эффект омоложения.
К слову, часто маникюр в красных оттенках выбирает 55-летняя Дженнифер Лопес.
Красный маникюр Джей Ло: смотрите фото
- Розовый маникюр
Кто-то может сказать, что наивный девичий barbie-маникюр будет неуместно смотреться на руках женщин после 40. Впрочем, такой оттенок добавляет образу беззаботности, легкости и радости, поэтому маникюр в разных оттенках розового станет идеальным выбором для тех, кто стремится омолодить руки.
Розовый маникюр: смотрите фото
- Персиковый маникюр
Оранжевые или персиковые оттенки лака визуально омолаживают руки. Такой цвет отвлекает внимание от вен, морщин и пигментных пятен, которые добавляют рукам лишних лет. Более того, персиковые оттенки добавляют сияния коже, что также омолаживает руки.
Персиковый маникюр: смотрите фото
Стоит заметить, что женщинам после 60 также не стоит бояться ярких оттенков маникюра. Темные и нюдовые цвета только подчеркивать недостатки кожи, зато яркие цвета будут омолаживать руки, а также делать образ стильным.