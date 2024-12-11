Календар манікюру на 2025: путівник ідеальних нігтів на всі 12 місяців
Чимало жінок вже мають звичку звертати увагу на фази Місяця перед походом до майстра манікюру, які допомагають визнати правильні дні для того, щоб нігті добре носилися й не ламалися. Втім, варто звернути й на інший аспект. Езотерики вважають, що від певних дат у життя можна привернути навіть щастя та благополуччя.
Це стосується не лише стрижок, фарбування волосся, покупок, але й навіть манікюру, пише 24 Канал. Якщо оминати фази Місяця, які змінюються постійно в датах, а звертатися до певних днів, які енергетично сприяють тому, щоб життя приносило хороші події, то можна залучити чимало позитивних емоцій.
До теми Календар фарбування волосся на 2025 рік: дні, які привернуть в життя щастя та успіх
Манікюр зроблений у певний день здатен привернути хороші події. Похід до майстра манікюру дозволить вам залучити у своє життя щось хороше: познайомитися з хорошими людьми, отримати похвалу чи премію на роботі, вирішити складні питання тощо.
Для тих жінок, які вірять в дати і їхні властивості, пропонуємо календар манікюру на 2025 рік на всі місяці – від січня до грудня.
Січень
Сприятливі дати: 7, 11, 16, 20, 23, 28
У цей місяць можна робити яскравий святковий манікюр з різними блискітками чи зимовими малюнками.
Лютий
Сприятливі дати: 5, 10, 14, 18, 22, 26
У лютому зробіть акцент на ніжних відтінках червоного чи рожевого кольору, а також не забувайте про ефектний бордовий. Ці кольори пасуватимуть до Дня Валентина.
Березень
Сприятливі дати: 6, 11, 15, 19, 24, 29
З початком весни створюйте нігті в пастельних тонах з додаванням чогось свіжого та красивого – маленьких квітів на нігтях чи зелені.
Квітень
Сприятливі дати: 4, 9, 13, 17, 21, 26
У квітні можете зробити мінімалістичний манікюр. Колір обирайте будь-який, залишивши акцент на простоті й красі.
Травень
Сприятливі дати: 5, 10, 14, 18, 23, 27
Травень підійде для створення ніжних нюдових чи яскравих кольорів, якщо вам вже захочеться додати більше чогось красивого перед початком літа.
Червень
Сприятливі дати: 3, 8, 12, 16, 21, 25
У перший місяць літа використовуйте будь-який яскравий колір. Він буде привертати увагу оточуючих.
Липень
Сприятливі дати: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29
Середина літа підходить для ніжних блакитних тонів, красивих морських мотивів – манікюру з втиркою чи перлинками.
Серпень
Сприятливі дати: 5, 9, 13, 18, 22, 27
Кінець літа підходить для золотистих та коралових відтінків. Можна цього місяця створювати цікаві й незвичні дизайни.
Вересень
Сприятливі дати: 1, 6, 10, 14, 19, 23, 28
У вересні робіть ставку на базові осінні кольори – бордовий, шоколадний, чорний чи хакі. Вони чудово підійдуть під осінні образи.
Жовтень
Сприятливі дати: 4, 9, 13, 17, 21, 26, 30
Жовтень сприятливий для матових відтінків та мінімалістичного дизайну. Від довгих та яскравих нігтів краще відмовитися.
Листопад
Сприятливі дати: 2, 7, 11, 15, 20, 24, 29
Напередодні свят дозвольте собі зробити будь-які нігті, які вам захочеться. Немає чогось конкретного – слухайте себе та свої бажання.
Грудень
Сприятливі дати: 4, 8, 12, 16, 21, 25, 30
У грудні зробіть цікавий новорічний чи різдвяний дизайн у білому, червоному чи зеленому кольорі.
Астрологи не радять робити манікюр в дні, коли Місяць є Молодиком чи тоді, коли він буде Повним. Усі інші дати є ідеальними для того, щоб подарувати собі гарний настрій та привернути в життя хороші події.