5 трендових дизайнів манікюру, які стануть справжнім хітом цієї весни
- Трендові дизайни манікюру цієї весни включають візуальну імітацію мармуру, яскравий френч, квіткові дизайни, та мерехтливі нігті.
- Вказані дизайни манікюру можуть бути реалізовані в різних кольорах.
За допомогою манікюру можна підкреслити свою індивідуальність. До того ж дизайн нігтів є цікавим акцентом будь-якого образу.
Першочергово дизайн нігтів варто підбирати, орієнтуючись на свій спосіб життя і вподобання, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.
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Який манікюр в тренді
- Мармурові переливи
Візуальна імітація мармуру – це прекрасний варіант для тих, хто надає перевагу ніжному манікюру. Цікаві переливи додають родзинку образу.
Цей манікюр може бути виконаний у будь-яких кольорах.
- Bonbon Nails
Цей манікюр можна розглядати годинами. За допомогою декількох кольорів створюється цікавий перелив. В цьому випадку краще обирати рожевий, персиковий, карамельний чи аналогічні відтінки.
- Яскравий френч
Звичайний френч – вічна класика. Цієї весни в тренді будуть яскраві варіанти такого виду манікюру. Актуальним стане і поєднання декількох відтінків.
- Квіткові мотиви
Квіткові дизайни будуть на піку цієї весни. При чому, як саме виглядатиме малюнок – немає значення.
Квіти можуть бути як мінімалістичні.
Так і дуже яскраві.
- Скляні нігті
Мерехтливі нігті просто не можуть не зачаровувати. Особливо гарно виглядатиме цей манікюр у рожевому кольорі.
Зверніть увагу! До цього манікюру можна додати цікаві деталі, наприклад, такі як об'ємна фігура у вигляді бантика.