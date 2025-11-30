Усі будуть в захваті – це трендовий манікюр на Новий рік 2026
- В тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці «котяче око».
- Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.
Готуючись до Нового року, варто подбати не лише за вбрання та макіяж, але й обрати манікюр для святкової ночі. Нас чекає вишуканий дизайн оксамитових скляних нігтів, що створений металевим гель-лаком у техніці «котяче око» з ультраглянцевим топом, який додає ефекту скла.
Цього року не обов’язково фарбувати нігті у яскраві червоні кольори чи наносити зимові візерунки, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Скляний малюнок виглядає красиво, глибоко, цікаво й точно стане родзинкою вашого образу.
Який манікюр буде в моді восени?
Оксамитовий ліс
Глибокий зелений – фаворит зимового сезону. У поєднанні з оксамитовим блиском він виглядає святково та розкішно.
Багряне скло
Червоний манікюр – це класика на свята. З оксмитовим скляним ефектом такі нігті стануть ще виразнішими.
Бежеве скло
Нейтральний – не означає нудний. Бежевий металевий перелив потрібно лише закріпити глянцевим топом.
Рум’яний вельвет
Ніжно-рожевий колір також пасує на зимову пору. Він м’який, делікатний, але при цьому має доволі виразний вигляд.
Крижаний блакитний
Для холодної пори блакитний вважається одним з найкращих відтінків. Дизайн у цьому кольорі перейде від світлого до темного, залежно від того, як буде падати світло.
Шоколадний оксамит
Коричневий – хіт сезону: від одягу до манікюру. Нігті в цьому відтінку виглядатимуть досить благородно.
Манікюр є важливою складовою доглянутих рук, пише Vogue. Цього року особливо популярним є коричневий колір та різні його відтінки. Радимо придивитися до манікюру кольору темного шоколаду, Mocha Mousse та відтінку металічного шоколаду. Шоколадні нігті особливо красиво й дорого виглядають.
Який ще манікюр популярний ?
Цього сезону у моді манікюр з класичними відтінками, такими як шоколад, вино, а також кавовими нотами — мокко і каштан.
Серед топових дизайнів: черепаховий панцир, золоті, каштанові, винно-червоні, зелений сосновий та манікюр асорті.
Додаткові модні тренди включають сезонні відтінки, такі як теракотовий, охра, бордовий і золото.
Часті питання
Які кольори манікюру будуть популярні цієї осені?
Популярними кольорами манікюру восени будуть глибокий зелений з оксамитовим блиском, багряне скло, бежеве скло, рум'яний вельвет, крижаний блакитний та шоколадний оксамит.
Чому скляний малюнок на нігтях вважається модним трендом?
Скляний малюнок на нігтях вважається модним трендом, оскільки він виглядає красиво, глибоко та цікаво — це точно стане родзинкою вашого образу.
Які особливості має оксамитовий лісовий манікюр?
Оксамитовий лісовий манікюр характеризується глибоким зеленим кольором з оксамитовим блиском, який виглядає святково та розкішно.