Усі будуть в захваті – це трендовий манікюр на Новий рік 2026

Готуючись до Нового року, варто подбати не лише за вбрання та макіяж, але й обрати манікюр для святкової ночі. Нас чекає вишуканий дизайн оксамитових скляних нігтів, що створений металевим гель-лаком у техніці «котяче око» з ультраглянцевим топом, який додає ефекту скла.

Цього року не обов’язково фарбувати нігті у яскраві червоні кольори чи наносити зимові візерунки, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Скляний малюнок виглядає красиво, глибоко, цікаво й точно стане родзинкою вашого образу.

Оксамитовий ліс

Глибокий зелений – фаворит зимового сезону. У поєднанні з оксамитовим блиском він виглядає святково та розкішно.

Багряне скло

Червоний манікюр – це класика на свята. З оксмитовим скляним ефектом такі нігті стануть ще виразнішими.

Бежеве скло

Нейтральний – не означає нудний. Бежевий металевий перелив потрібно лише закріпити глянцевим топом.

Рум’яний вельвет

Ніжно-рожевий колір також пасує на зимову пору. Він м’який, делікатний, але при цьому має доволі виразний вигляд.

Крижаний блакитний

Для холодної пори блакитний вважається одним з найкращих відтінків. Дизайн у цьому кольорі перейде від світлого до темного, залежно від того, як буде падати світло.

Шоколадний оксамит

Коричневий – хіт сезону: від одягу до манікюру. Нігті в цьому відтінку виглядатимуть досить благородно.

Манікюр є важливою складовою доглянутих рук, пише Vogue. Цього року особливо популярним є коричневий колір та різні його відтінки. Радимо придивитися до манікюру кольору темного шоколаду, Mocha Mousse та відтінку металічного шоколаду. Шоколадні нігті особливо красиво й дорого виглядають.

