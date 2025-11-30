Все будут в восторге –это трендовый маникюр на Новый год 2026
- В тренде на Новый год 2026 – маникюр с бархатным стеклянным дизайном, создан металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз".
- Популярные цвета: глубокий зеленый, багровый, бежевый, нежно-розовый, ледяной голубой и шоколадный оттенки.
Готовясь к Новому году, стоит позаботиться не только о наряде и макияже, но и выбрать маникюр для праздничной ночи. Нас ждет изысканный дизайн бархатных стеклянных ногтей, созданный металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз" с ультраглянцевым топом, который добавляет эффект стекла.
В этом году не обязательно красить ногти в яркие красные цвета или наносить зимние узоры, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Стеклянный рисунок выглядит красиво, глубоко, интересно и точно станет изюминкой вашего образа.
Какой маникюр будет в моде осенью?
Бархатный лес
Глубокий зеленый – фаворит зимнего сезона. В сочетании с бархатным блеском он выглядит празднично и роскошно.
Багровое стекло
Красный маникюр – это классика на праздники. С бархатным стеклянным эффектом такие ногти станут еще более выразительными.
Бежевое стекло
Нейтральный – не значит скучный. Бежевый металлический перелив нужно лишь закрепить глянцевым топом.
Румяный вельвет
Нежно-розовый цвет также подходит для зимней поры. Он мягкий, деликатный, но при этом имеет довольно выразительный вид.
Ледяной голубой
Для холодной поры голубой считается одним из лучших оттенков. Дизайн в этом цвете перейдет от светлого к темному, в зависимости от того, как будет падать свет.
Шоколадный бархат
Коричневый – хит сезона: от одежды до маникюра. Ногти в этом оттенке будут выглядеть достаточно благородно.
Маникюр является важной составляющей ухоженных рук, пишет Vogue. В этом году особенно популярным является коричневый цвет и различные его оттенки. Советуем присмотреться к маникюру цвета темного шоколада, Mocha Mousse и оттенка металлического шоколада. Шоколадные ногти особенно красиво и дорого смотрятся.
Какой еще маникюр популярен?
В этом сезоне в моде маникюр с классическими оттенками, такими как шоколад, вино, а также кофейными нотами - мокко и каштан.
Среди топовых дизайнов: черепаховый панцирь, золотые, каштановые, винно-красные, зеленый сосновый и маникюр ассорти.
Дополнительные модные тренды включают сезонные оттенки, такие как терракотовый, охра, бордовый и золото.
