Все будут в восторге –это трендовый маникюр на Новый год 2026

Готовясь к Новому году, стоит позаботиться не только о наряде и макияже, но и выбрать маникюр для праздничной ночи. Нас ждет изысканный дизайн бархатных стеклянных ногтей, созданный металлическим гель-лаком в технике "кошачий глаз" с ультраглянцевым топом, который добавляет эффект стекла.

В этом году не обязательно красить ногти в яркие красные цвета или наносить зимние узоры, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Стеклянный рисунок выглядит красиво, глубоко, интересно и точно станет изюминкой вашего образа.

Бархатный лес

Глубокий зеленый – фаворит зимнего сезона. В сочетании с бархатным блеском он выглядит празднично и роскошно.

Багровое стекло

Красный маникюр – это классика на праздники. С бархатным стеклянным эффектом такие ногти станут еще более выразительными.

Бежевое стекло

Нейтральный – не значит скучный. Бежевый металлический перелив нужно лишь закрепить глянцевым топом.

Румяный вельвет

Нежно-розовый цвет также подходит для зимней поры. Он мягкий, деликатный, но при этом имеет довольно выразительный вид.

Ледяной голубой

Для холодной поры голубой считается одним из лучших оттенков. Дизайн в этом цвете перейдет от светлого к темному, в зависимости от того, как будет падать свет.

Шоколадный бархат

Коричневый – хит сезона: от одежды до маникюра. Ногти в этом оттенке будут выглядеть достаточно благородно.

Маникюр является важной составляющей ухоженных рук, пишет Vogue. В этом году особенно популярным является коричневый цвет и различные его оттенки. Советуем присмотреться к маникюру цвета темного шоколада, Mocha Mousse и оттенка металлического шоколада. Шоколадные ногти особенно красиво и дорого смотрятся.

