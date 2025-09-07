У 1990-х роках нігтям шоколадного кольору віддавали перевагу топмоделі, такі як Наомі Кемпбелл, майстерно поєднуючи глибокі відтінки з атласними сукнями та підборами. І в цьому осінньому сезоні шоколадний та бордовий відтінки знову в тренді.

Цієї осені шоколадний манікюр отримує нове прочитання: теплий, універсальний і спокусливий. Який манікюр зробити з цим відтінком розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.

Який шоколадний манікюр зробити восени-2025?

Сьогоднішній шоколадний манікюр привертає увагу не лише своїм насиченим відтінком, але й інноваційними покриттями. Хай то буде хром, металік, переливчасті або ультраглянцеві покриття, цей сезон заохочує ентузіастів експериментувати з різноманітними текстурами.

Темний шоколад

У стильному лондонському стилі нейл-майстриня Матея Новакович представилп вишуканий манікюр з використанням каштанового відтінку від Manucurist, увінчаний ультраглянцевим покриттям. Цей манікюр ідеально підходить як для офісної роботи, так і для вечірніх заходів.

Mocha nails

Mocha Mousse Pantone-2025 – найкращий вибір серед майстрів манікюру. Відома мексиканська майстриня Бетіна Гольдштейн підтримала цю тенденцію, продемонструвавши відтінок мокко у квадратному дизайні нігтів із м'яко закругленими кутами.

Цей стиль не лише забезпечує стійке покриття, але й бездоганну геометрію.

Металічний шоколад

Темний шоколад, у витонченому металізованому виконанні, доповненому глянцевим верхом, – найспокусливіша версія трендового манікюру. Цей дизайн підкреслює красу шкіри завдяки переконливому контрасту.

Chocolate glazed donut nails

Зола Ганзорігт пропонує манікюр "cinnamon girl". Цей дизайн передбачає поєднання верхнього покриття Super Gloss No Wipe кавового кольору від O.P.I., яке потім доповнюється шаром оксамитової збільшувальної пудри для створення ефекту "котячих очей". Результат – манікюр, який неодмінно приверне увагу.

Який манікюр головний тренд сезону?

Цього літа манікюр в горошок знову набув популярності. Цей грайливий ретро-дизайн, що з'явився у 1960-х роках, відродився у сучасних тенденціях нейл-арту.

Дизайн в горошок складається з базового покриття будь-якого кольору, прикрашеного крапками, які можна наносити в різних розмірах і відтінках, що дозволяє зробити манікюр персоналізованим.