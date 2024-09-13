На емоціях дівчата люблять купляти різноманітне вбрання, яке потім не надто вдало поєднується між собою, пише Lady 24. Саме тому всім нам потрібна база, яка є мастхевом сучасного гардероба.

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Почніть додавати у свій гардероб вбранні у стилі мінімалізм нейтральних тонів, яке буде добре поєднуватись між собою. Стилісти радять робити акцент на посадці речей, крої та якості.

Пальто

Осінь неможливо собі уявити без базового пальта, тому радимо обрати для себе верхній одяг довжини максі або нижче колін в чорному, сірому чи шоколадному кольорі. Поєднуйте пальто з будь-яким вбранням та взуттям.

Джинси

Восени джинси є важливим елементом гардероба, оскільки є цупкими, тож у них вам буде тепло. Поєднувати кросівки можна з лоферами, балетками чи чобітьми, різноманітним верхом – від лонгслівів та светрів. Вдало з джинсами виглядають шкіряні куртки та бомбери.

Сорочка

В осінню пору вже помітно відчувається холод, тому рекомендуємо замість футболок обирати вбрання на довгий рукав. До списку найпопулярніших сорочок належить біла та блакитна, яка легко стилізується з різноманітними джинсами, штанами чи спідницями.

Тренч

Також складно уявити осінь без тренча. Носить його можна із взуттям на плоскій підошві чи красивих чоботах на підборах. Для довершення образу доповнюйте тренч головними уборами чи шарфами.

Штани

Обирайте для себе на осінь штани палаццо, які вже є класикою. Робіть ставку на чорний колір, втім можете додавати в гардероб сірі чи кремові кольори, однак в дощову погоду їх легше забруднити, тому одягайте лише тоді, коли надворі тепло та сонячно.

Жакет

У вересні ще замість тренчів та пальт радимо носити жакети, тому нехай у вашому гардеробі будуть 2 чи 3 змінні вироби в чорному, білому чи кремовому кольорі. Ви зможете їх поєднати зі всім, що є у вашому гардеробі.

Светр

Восени нам також потрібен теплий светр, який зігріє в дощовий чи холодний день. Можете придбати річ в базових кольорах, або трендовому бордовому чи маслянисто-жовтому відтінку.

Шкіряна куртка

Популярності також не втрачає восени шкіряна куртка. Це може бути звичайна чорна косуха чи вінтажна куртка сірого кольору. У мережі є безліч варіантів, з чим її можна носити, тож ви точно віднайдете щось для себе.

Чоботи

На холодну осінь нам знадобляться чоботи в жокейському стилі або красиве взуття на підборах до колін. Орієнтуйтеся лише на те, що вам було зручно. Якщо ж хочете додати трендовості своєму взуттю – обирайте танкетку.

Створити базові образи з цими речима досить просто, оскільки вони легко поєднуються між собою. До цього списку можна додати ще лонгслів, водолазку, світшот, лофери та базову сумку, яка пасуватиме до всього вашого вбрання.